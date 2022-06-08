«Неверный сигнал Путину». Экс-генсек НАТО назвал две ошибки альянса по отношению к Украине 8 июня, 14:43 Цей матеріал також доступний українською Андерс Фог Расмуссен (Фото:Chicago Council on Global Affairs/www.flickr.com)

Экс-генсек НАТО (2009−2014) Андерс Фог Расмуссен заявил, что альянс свершил две ошибки относительно Украины.

«Первая ошибка была еще в 2008 году, когда у нас был саммит НАТО в Бухаресте, на котором мы решили, что Украина и Грузия станут членами НАТО. Но мы не могли договориться о предоставлении им так называемого плана действий по членству», — сказал он в интервью Foreign Policy.

Видео дня

По его словам, «этот раскол внутри НАТО дал неверный сигнал» российскому диктатору Путину, «который через несколько месяцев после этого в августе 2008 года напал на Грузию».

«Так что, я думаю, мы сделали первую ошибку еще в 2008 году, не наметив четкого пути вперед для Грузии и Украины», — сказал он.

Расмуссен назвал второй ошибкой то, что альянс в 2014 году после аннексии Россией Крыма слишком мягко отреагировал.

«И все это создавало у Путина впечатление, что он может почти без каких-либо затрат продолжать захват земли силой. Итак, мы сделали много ошибок. Мы были слишком наивны слишком долго», — сказал он.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.