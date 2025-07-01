Тито против Сталина. Почему два диктатора рассорились между собой и как один из них убил жену другого

Как Иосиф Броз Тито из союзника превратился во врага Иосифа Сталина и почему Югославия от этого только выиграла.

28 июня 1948 года делегаты съезда Коминформбюро от Советского Союза, Венгрии, Чехословакии, Болгарии, Румынии, Польши, Франции и Италии единогласно проголосовали об исключении Югославии из организации.

Реклама

Эта структура, основанная советским диктатором Иосифом Сталиным, фактически стала продолжением ликвидированного Коминтерна и объединяла коммунистов Европы. В резолюции съезда говорилось, что действия югославского лидера Тито подрывают Объединенный коммунистический фронт, а значит ни ему, ни его партии здесь не место. Это стало окончательным расколом между Кремлем и Югославией, которая в результате выиграла от такого решения.

За два года до этих событий, 5 марта 1946 года, британский политик Уинстон Черчилль заметил в известной Фултонской речи, что железный занавес опустился от Балтийского моря до Триеста. И подчеркнул: страны к востоку от этого занавеса, которые Запад считает однородным блоком под советским влиянием, на самом деле не такие уж и единые. И самым ярким примером этой неоднородности стала именно Югославия с ее лидером Тито: хотя она и была коммунистической страной, но имела значительные разногласия с СССР и проводила собственную, независимую политику.