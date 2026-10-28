Война с Ираном обошлась США более чем в $47 млрд: основная часть расходов пришлась на боеприпасы

В сентябре Пентагон оценивал стоимость войны чуть менее чем в 44 млрд долларов (Фото: REUTERS/Kaylee Greenlee)

Расходы американских военных на войну против Ирана превысили 47 млрд долларов. Это более чем на 25% превышает сумму, которую Министерство обороны США прогнозировало в июле.

Об этом 27 октября написало издание The Times of Israel со ссылкой на оценки Пентагона.

Основная часть расходов связана с пополнением запасов вооружения и заменой военной техники, использованной или утраченной в ходе боевых действий.

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В частности, более 29 млрд долларов необходимо для пополнения запасов использованных боеприпасов. Еще более 6 млрд долларов требуется на замену военной техники.

В то же время приведенные данные не содержат четкой оценки расходов на восстановление американских военных баз, поврежденных в результате иранских ракетных атак и атак с применением беспилотников. Поэтому общие расходы США могут быть еще выше.

В сентябре Пентагон оценивал стоимость войны чуть менее чем в 44 млрд долларов. Таким образом, за последний месяц эта сумма увеличилась более чем на 3 млрд долларов.

Ранее СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп может возобновить масштабные боевые действия против Ирана до или после промежуточных выборов в Конгресс.

Кроме того, по данным американской разведки, Иран может готовить покушения на официальных лиц США. На этом фоне Вашингтон начал в непубличном порядке эвакуировать часть дипломатов из стран Ближнего Востока.