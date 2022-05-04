Язык войны. Иностранная пресса пишет о новом лексиконе украинцев и провальной коммуникации России с миром 4 мая, 15:36 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Во время войны использование острых выражений и нецензурной лексики помогает достичь психологической разрядки, отмечают обозреватели (Фото:Gleb Garanich / REUTERS)

Во время войны лексика украинцев претерпела изменения, их власть эффективно коммуницирует с населением, а Россия потерпела пропагандистское фиаско в мире — НВ публикует обзор иностранных СМИ.

«Орки», «рашисты», «гауляйтеры» и «русский военный корабль»: война породила в Украине новый лексикон, пишет арабское издание Al Jazeera. Подобные слова и выражения вошли в словарный запас военного времени, который используют не только простые граждане, но и чиновники, военные и СМИ. После массовых зверств и неприцельных обстрелов со стороны оккупантов украинцы не стесняются в выражениях, говоря о них.

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«Они орки, потому что мы не считаем их людьми», — цитирует издание Татьяну Чурсину, продавщицу из Киева, чья двоюродная сестра была вынуждена несколько недель просидеть в своем подвале в Буче.

Еще один эпитет, который часто звучит в адрес российских войск — «рашисты» — образовался от англоязычного названия России и названия сторонников фашизма. Хотя на самом деле фашизмом называют режим итальянского диктатора Бенито Муссолини, в СССР этот термин применяли для обозначения немецких нацистов, которые во время Второй мировой войны оккупировали большую часть Украины. И это не единственное понятие тех времен, которое вернулось в широкое употребление: например, глав оккупационных администраций украинцы навивают немецкими словами гауляйтер (управляющий региона) или полицай (полицейский).

Информационная война в Украине также подсветила эффективные способы коммуникации чиновников и военных с журналистами и общественностью. Украинские лидеры не надоедают своим слушателям монотонными многочасовыми речами, как это делали советские руководители, а используют соцсети, чтобы «информировать аудиторию о состоянии дел в своей юрисдикции оперативно, без согласования с высшим руководством в Киеве», отмечает Al Jazeera. И тут же вспоминает новых медийных украинских героев — советника руководителя Офиса Президента Алексея Арестовича и главу Николаевской областной военной администрации Виталия Кима, которые регулярно делятся со своими подписчиками искренними постами и видео.

Президент Украины Владимир Зеленский тоже активно вовлечен в коммуникации и не сдерживает эмоций, когда говорит о преступлениях россиян. «Подонки вонючие! Как их еще назвать?» — сказал он, комментируя ракетные обстрелы Одессы 23 апреля, в результате которых погибли восемь человек.

Резкие высказывания и использование нецензурной лексики, как, например, распространенное выражение о курсе, которым украинские пограничники отправили российский военный корабль, помогает достичь психологической разрядки. Что еще важнее, язык войны способствует изменению отношения украинцев к самим себе и отношения к ним в мире, констатирует издание.

«Мы наконец-то лишаемся этого имиджа вечной жертвы, — комментирует 32-летний житель Борисполя Сергей Бабенко. — В эти дни мир видит у нас победителей, которые могут надрать русскую задницу».

Между тем, россиянам плохо удается вести коммуникацию, в том числе и на международной арене. Москва не смогла убедить мир, что она развязала войну против Украины ради борьбы с «нацистами», констатирует израильская газета The Jerusalem Post. Теперь россияне пошли еще дальше: глава их МИДа Сергей Лавров заявил, что у Адольфа Гитлера была еврейская кровь. Такое заявление чиновник сделал, отвечая на вопрос журналиста о том, как Россия может бороться с нацизмом в стране, возглавляемой человеком с еврейскими корнями. Почему страна-агрессор решила, что сможет кого-то убедить своими заявлениями о нацистах, и кому она их адресовала, задается вопросами автор статьи.

На Западе нацистами или неонацистами нередко называют оппозиционных ультраправых политиков. Можно предположить, что своими обвинениями Москва стремилась убедить в правомерности своего вторжения в Украину западные страны. При этом, хотя сама Россия стала более правой и националистичной, она продолжает использовать заимствованную из пропаганды советских времен риторику крайних левых против своих врагов — правых. Такое двуличие Януса является частью программы Москвы, считают в The Jerusalem Post.

Одна из причин, почему в Кремле могли решить, что их обвинения в нацизме смогут прозвучать убедительно — многолетняя пропаганда, которую россияне продвигали на Западе через свои англоязычные телеканалы и интернет-ресурсы типа RT и Sputnik. Причем для расшатывания ситуации в иностранных державах такая пропаганда была направлена на поддержку то ультра-правых, то крайних левых.

В российских заявлениях о нацизме периодически проскакивала и тема Холокоста. Ответом на упоминание о еврейском происхождении президента Украины стал тезис о сотрудничестве евреев с нацистами. Такое обвинение на Западе раздается не впервые. Некоторые исследователи истории рассматривают его, отмечая трудности, с которыми сталкивались евреи под гнетом нацистов. Другие же используют информацию о связях евреев с нацистами, чтобы заявить, что евреи в Израиле стали «иудо-нацистами» и теперь виктимизируют палестинцев. Эту идею часто используют антисемиты и экстремисты на Ближнем Востоке. Теперь же утверждение, что евреи тоже являются нацистами, стало частью нарратива Москвы.

Хотя в Кремле склонны верить собственной пропаганде о том, что все враги являются «нацистами», она не звучит убедительно ни для россиян, ни для стран Запада, резюмирует издание.

О провале российской пропагандистской кампании, но уже на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей Украины, пишет австралийский новостной интернет-ресурс news.com.au. В основе его материала — свежее исследование доктора Джона Рузенбика из Кембриджского университета, который проанализировал более 85 тыс. новостных статей, опубликованных 30-ю местными и региональными изданиями оккупированной части Донбасса в период с 2014 по 2017 годы, и пришел к выводу: пропагандистские усилия России в Украине потерпели фиаско.

С началом войны в Украине Москва усилила распространение пропаганды. На фоне болезненных антироссийских санкций она разжигает антинатовские и антизападные настроения. В апреле, например, в музее современной истории в Москве открылась выставка под названием «НАТО. Хроника жестокости». За предыдущие восемь лет Россия совершила в Украине тысячи пропагандистских вбросов, пытаясь заставить ее население поверить в светлое будущее под российским правлением.

Рузенбик поднимает занавес над тем, как именно россияне пытались обратить украинцев в свои идеи. По подсчетам исследователя, 36% контента печатных СМИ в Донбассе было посвящено пропаганде мышления «мы и они», чтобы настроить население против украинской власти. Неоднократно встречалась идея о том, что Киевом управляют ультраправые экстремисты. Ее Кремль использовал для оправдания российского вмешательства в целях «денацификации» региона.

Впрочем, объясняя, кто такие «они» — то есть враждебное руководство Украины — и почему им следует противостоять, пропагандисты почти не уделяли внимания построению новой групповой идентичности и идеологии для «мы». Рузенбик признается, что если и встречал сообщения по этой теме, то они были «невнятные, плохо продуманные и быстро забывающиеся». Идея о создании так называемой Новороссии хотя кое-где и появлялась, однако не имела какого-то выразительного эффекта.

Восемь лет российской пропаганды не смогли обеспечить убедительную альтернативу украинской государственности на востоке Украины, заключает исследователь. «Путин недооценил силу украинской национальной идентичности, даже на Донбассе, и переоценил мощь своей пропагандистской машины на оккупированных территориях Украины», — считает Рузенбик.

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