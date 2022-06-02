Готовы оказать медицинскую помощь. Норвегия примет раненых украинских военных на лечение 2 июня, 11:06 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные (Фото:REUTERS/Carlos Barria)

В Норвегии университетская больница Осло и больница Суннаас готовы принять раненых украинских солдат и оказать им необходимую медицинскую помощь.

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Об этом сообщает Jurnal.

Скандинавская страна заявляла о готовности принять 550 военнослужащих.

Министр юстиции и общественной безопасности Норвегии Эмили Энгер Мель заявила, что страна является одним из «наиболее активно задействованных участников схемы эвакуации гражданских лиц».

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«У Норвегии пока нет опыта эвакуации раненых солдат в медицинских целях из районов, где идет вооруженный конфликт. Именно поэтому до сих пор нам приходилось следить за тем, чтобы включение солдат в существующую схему эвакуации соответствовало регламенту», — сказала Мель.

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