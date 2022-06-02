Готовы оказать медицинскую помощь. Норвегия примет раненых украинских военных на лечение

2 июня, 11:06
Цей матеріал також доступний українською
Украинские военные (Фото:REUTERS/Carlos Barria)

Украинские военные (Фото:REUTERS/Carlos Barria)

В Норвегии университетская больница Осло и больница Суннаас готовы принять раненых украинских солдат и оказать им необходимую медицинскую помощь.

Война России против Украины — главные события 2 июня

Об этом сообщает Jurnal.

Скандинавская страна заявляла о готовности принять 550 военнослужащих.

Министр юстиции и общественной безопасности Норвегии Эмили Энгер Мель заявила, что страна является одним из «наиболее активно задействованных участников схемы эвакуации гражданских лиц».

Видео дня
Читайте также:
Скандинавский воин. Экс-депутат из Норвегии рассказывает, почему приехала защищать Украину и как чувствует себя женщина на фронте

«У Норвегии пока нет опыта эвакуации раненых солдат в медицинских целях из районов, где идет вооруженный конфликт. Именно поэтому до сих пор нам приходилось следить за тем, чтобы включение солдат в существующую схему эвакуации соответствовало регламенту», — сказала Мель.

https://www.youtube.com/watch?v=e7Gfx2i-mkc&t=3s
Редактор: Дарья Колесниченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Норвегия Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X