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ФСИН заявила о скором переводе раненных украинских моряков из больницы в общие камеры

Сегодня, 15:33
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Во ФСИН заявили, что моряки уже поправились

СИЗО N1 Матросская Тишина/Facebook

Замглавы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко сообщил, что в ближайшие дни травмированные украинские моряки будут переведены из больницы следственного изолятора Матросская тишина в общие камеры, передает Интерфакс.

"Все они готовы к выписке, в ближайшие дни выпишем их из больницы на общий режим, поскольку все функции организма полностью восстановлены", - сказал Максименко.

По его словам, лечение Андрея Артеменко, Андрея Эйдера и Василия Сороки "оказывается в полном объеме", а за праздники они набрали в весе.

Российские силовики захватили два малых артиллерийских бронированных катера Бердянск и Никополь и рейдовый буксир Яны Капу и 24 военнослужащих ВМС ВС Украины 25 ноября в районе Керченского пролива во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины, ранения получили три украинских моряка.

Сохранившие верность присяге. Что известно об украинских моряках, захваченных Россией

Россия настаивает, что украинские военные корабли нарушили госграницу при переходе из Черного моря в Азовское море. Подконтрольный Кремлю суд Крыма арестовал всех захваченных моряков до 24 января 2019 года. Российская сторона вменяет им "незаконное пересечение госграницы", за что им грозит до шести лет лишения свободы. Официальный Киев считает их военнопленными.

По данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, Россия атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря.

Реконструкция событий в Керченском проливе

Теги:   ФСИН Украинские моряки СИЗО

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