Первым главой независимой Ичкерии станет Кадыров — Преображенский 24 октября, 16:34 Самый большой в мире флаг Ичкерии, развернутый в Киеве, 13 августа 2017 года (Фото:Макс Требухов / lb.ua)

Политолог Иван Преображенский в интервью НВ выразил мнение, что первым главой независимой Ичкерии станет нынешний глава Чечни Рамзан Кадыров.

Комментируя признание Украиной независимости Ичкерии, Преображенский в интервью НВ назвал его «политически значимым шагом, если Украина готова иметь дело на каком-то этапе с Рамзаном Кадыровым как главой республики Ичкерия».

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«Потому что в вероятном сценарии, именно Рамзан Кадыров, по каким-то причинам проиграв битву за центральную власть в России, поймет, что свои властные мотивы он сможет развить только в рамках Чечни, и уйдет в сепаратизм. Именно он будет тем самым первым главой независимой Ичкерии. Украине это важно учитывать. Если с ним в этот момент начать разговаривать, то в среднесрочной перспективе, это принесет какую-то пользу», — сказал политолог.

По его словам, если Украина не начнет переговоры с Кадыровым, то это станет символическим жестом, который может повлиять на что-либо только в очень отдаленной перспективе.

«Например, когда вслед за тем, как рухнет путинский режим, а за ним, не обязательно сразу, но рухнет кадыровский режим в Чечне, и будет некая ре-ичкеризация. Но тут важно помнить, что в рядах кадыровцев бывших дудаевцев больше, чем в эммиграции. [Речь идет о бывших дудаевцах, воевавших против России в Первую чеченскую войну, а во время и после Второй чеченской перешедших на службу к Кремлю]», — сказал Преображенский.

18 октября Верховная Рада Украины признала Чеченскую Республику Ичкерия территорией, временно оккупированной Российской Федерацией.

