США признали Кадырова многоженцем и ввели санкции против него и его семьи 15 сентября, 18:37 Рамзан Кадыров (Фото:Kadyrov95/Telegram)

США в четверг, 15 сентября, ввели новые санкции против пособников российской агрессии в Украине.

Обновлено в 21:45. Российское Агентство.Новости пишет, что Минфин США признал Кадырова многоженцем, что в России запрещено. РосСМИ, освещая санкции, стараются этот факт не упоминать. Ранее о том, что у Кадырова несколько жен, сообщало издание Проект.

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Как сообщает пресс-служба Министерства финансов США, Управление по контролю за иностранными активами ведомства (OFAC) внесло в черный список 22 физических и два юридических лица. Под санкции в том числе попали:



глава Чечни и приспешник российского диктатора Владимира Путина Рамзан Кадыров , который вербует чеченцев на войну против Украины. По данным Минфина США, кадыровцы действовали в том числе в Буче Киевской области. Благодаря близким отношениям с главой кремлевского режима Кадыров накопил огромное состояние, в которое входят в том числе дом в ОАЭ и частный зоопарк. Он также находится под санкциями Австралии, Канады, ЕС, Японии, Швейцарии и Великобритании. США уже в третий раз вводят санкции против Кадырова ;

, который вербует чеченцев на войну против Украины. По данным Минфина США, кадыровцы действовали в том числе в Буче Киевской области. Благодаря близким отношениям с главой кремлевского режима Кадыров накопил огромное состояние, в которое входят в том числе дом в ОАЭ и частный зоопарк. Он также находится под санкциями Австралии, Канады, ЕС, Японии, Швейцарии и Великобритании. США уже ; жены Кадырова Медни, Аминат и Фатима , его взрослые дочери Айшат, Карина и Табарик , а также двоюродный брат Кадырова Турпал-Али Ибрагимов , который, как сообщается, участвовал во внесудебных казнях;

, его взрослые дочери , а также двоюродный брат Кадырова , который, как сообщается, участвовал во внесудебных казнях; российская уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова . В Минфине США заявили, что она, работая непосредственно под руководством Путина, руководила усилиями страны-агрессора по депортации тысяч украинских детей в Россию и их насильственном усыновлении российскими семьями;

. В Минфине США заявили, что она, работая непосредственно под руководством Путина, руководила усилиями страны-агрессора по депортации тысяч украинских детей в Россию и их насильственном усыновлении российскими семьями; неонацистская группировка Русич, которая участвовала в войне против Украины, в частности, на Донбассе и под Харьковом. В 2015 году боевиков Русича обвинили в зверствах в отношении погибших и пленных украинских военнослужащих. Они связаны с ЧВК Вагнера и так называемым Союзом добровольцев Донбасса. Группировку возглавляют Алексей Мильчаков ( был ранен под Харьковом в 2022 году) и Ян Петровский .

был ранен под Харьковом в 2022 году) и . «судьи» Киевского райсуда в оккупированном Симферополе Андрей Долгополов, Михаил Белоусов и Виктор Можелянский , которые активно выносят политически мотивированные приговоры. Они, в частности, вынесли приговоры украинским морякам, которых силовики страны-агрессора захватили в ноябре 2018 года, и устраивают судилища над крымскими татарами;

, которые активно выносят политически мотивированные приговоры. Они, в частности, вынесли приговоры украинским морякам, которых силовики страны-агрессора захватили в ноябре 2018 года, и устраивают судилища над крымскими татарами; Владимир Комлев, гендиректор Национальной системы платежных карт России, которая управляет системой платежных карт Мир, созданной в 2014 году из-за опасений санкций США и ЕС. Комлев продвигал систему Мир в других стран, что могло помочь Кремлю обходить международные санкции, заявили в Минфине США.

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