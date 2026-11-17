Министр обороны Украины Евгений Хмара совершает свой первый зарубежный визит в этой должности — в Брюсселе на 37-е заседание в формате Рамштайн (Фото: Пресс-служба Минобороны)

17 ноября в штаб-квартире НАТО в Брюсселе начинается 37-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн .

Об этом сообщает агентство Интерфакс-Украина.

Встречу созвали Великобритания и Германия, которые на этот раз выступают сопредседателями на Рамштайне. Также известно, что министр обороны Украины Евгений Хмара примет участие в заседании в Брюсселе — и это его первый зарубежный визит в данной должности.

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Также ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский присоединится к заседанию в онлайн-формате, о чем он сообщил журналистам 13 ноября.

Предыдущая встреча в формате «Рамштайн» состоялась 8 сентября. По её итогам страны-партнёры объявили о новых взносах и пакетах помощи для укрепления украинской армии.

16 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что провел беседу с министром обороны Евгением Хмарой накануне заседания в формате Раштайн.

«Готовимся к встрече оборонной контактной группы в формате Рамштайна уже завтра — министр обороны Евгений Хмара представит наши потребности и ключевые приоритеты в сотрудничестве. Конечно, мы сосредоточиваемся на перехватчиках для ПВО и обеспечении украинской боевой авиации боеприпасами», — отметил глава украинского государства.

По словам президента Зеленского, существует перспектива увеличить производство дронов для Сил обороны. Также в ходе заседания будет обсуждаться вопрос о дополнительном финансировании украинской армии.

«Нужен и более мощный импульс для совместных с партнерами производств. Темпы нашей работы должны увеличиваться, и каждый день должен приносить результаты Украине и партнерам. Рассчитываю на содержательную встречу», — подытожил глава украинского государства.