Авиация, танковая коалиция и не только. Резников назвал главные вопросы, которые будут обсуждать на встрече в формате Рамштайн

13 февраля, 10:50
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Алексей Резников (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Алексей Резников (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

В преддверии встречи в формате Рамштайн, которая запланирована на вторник, 14 февраля, министр обороны Украины Алексей Резников назвал главные вопросы ее повестки дня.

«Отбыл на очередную встречу в формате „Рамштайн“. Имею честь в девятый раз возглавлять объединенную команду из представителей Минобороны, разведки, Генерального штаба и наших дипломатов, которая будет интенсивно работать с партнерами в ближайшие дни», — говорится в сообщении Резникова в Facebook.

Видео дня

По его словам, темп чрезвычайно высок, а главными вопросами повестки дня являются:

• защита украинского неба, в том числе — через привлечение авиационной платформы,

• развитие «танковой коалиции»,

• формирование запаса прочности по боеприпасам,

• тренинговые программы для наших воинов,

• стабильность поддержки — логистика, обслуживание, ремонт, практическая реализация «Военного шенгена».

«Накануне имел ряд разговоров с партнерами — их вовлеченность и поддержка дают оптимизм», — заявил министр.

Девятая встреча Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн состоится 14 февраля в штаб-квартире НАТО.

Также на 14−15 февраля запланировано заседание Североатлантического совета на уровне министров обороны в Брюсселе. Его возглавит генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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Предыдущая встреча состоялась 20 января.

По ее итогам было решено, что Украина получит от своих союзников:

Кроме того, США предоставят ВСУ:

  • 59 боевых машин пехоты Bradley;
  • 90 бронетранспортеров Stryker;
  • 53 противоминностойких транспортных средства (MRAP);
  • 350 многоцелевых колесных транспортных средств высокой мобильности Хамви (HMMWV).

https://www.youtube.com/watch?v=cLen32zWcdw&t=1s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Алексей Резников Война России против Украины Рамштайн

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