Авиация, танковая коалиция и не только. Резников назвал главные вопросы, которые будут обсуждать на встрече в формате Рамштайн
Алексей Резников (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)
В преддверии встречи в формате Рамштайн, которая запланирована на вторник, 14 февраля, министр обороны Украины Алексей Резников назвал главные вопросы ее повестки дня.
«Отбыл на очередную встречу в формате „Рамштайн“. Имею честь в девятый раз возглавлять объединенную команду из представителей Минобороны, разведки, Генерального штаба и наших дипломатов, которая будет интенсивно работать с партнерами в ближайшие дни», — говорится в сообщении Резникова в Facebook.
По его словам, темп чрезвычайно высок, а главными вопросами повестки дня являются:
• защита украинского неба, в том числе — через привлечение авиационной платформы,
• развитие «танковой коалиции»,
• формирование запаса прочности по боеприпасам,
• тренинговые программы для наших воинов,
• стабильность поддержки — логистика, обслуживание, ремонт, практическая реализация «Военного шенгена».
«Накануне имел ряд разговоров с партнерами — их вовлеченность и поддержка дают оптимизм», — заявил министр.
Девятая встреча Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн состоится 14 февраля в штаб-квартире НАТО.
Также на 14−15 февраля запланировано заседание Североатлантического совета на уровне министров обороны в Брюсселе. Его возглавит генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Предыдущая встреча состоялась 20 января.
По ее итогам было решено, что Украина получит от своих союзников:
- ПВО от Франции, Германии и Великобритании, в частности, батарея ЗРК Patriot от Германии;
- ракеты для Patriot, пусковые установки и обучение от Нидерландов;
- закупленные Канадой ЗРК NASAMS и снаряды к ней;
- танки Challenger 2 от Великобритании;
- БМП CV90 и САУ Archer от Швеции;
- 19 гаубиц от Дании;
- больше вертолетов, ПЗРК Stinger и другого оборудования от Латвии;
- большой пакет помощи от Эстонии, который включает 155-мм снаряды для гаубиц и не только.
Кроме того, США предоставят ВСУ:
- 59 боевых машин пехоты Bradley;
- 90 бронетранспортеров Stryker;
- 53 противоминностойких транспортных средства (MRAP);
- 350 многоцелевых колесных транспортных средств высокой мобильности Хамви (HMMWV).