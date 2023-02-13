Авиация, танковая коалиция и не только. Резников назвал главные вопросы, которые будут обсуждать на встрече в формате Рамштайн 13 февраля, 10:50 Алексей Резников (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

В преддверии встречи в формате Рамштайн, которая запланирована на вторник, 14 февраля, министр обороны Украины Алексей Резников назвал главные вопросы ее повестки дня.

«Отбыл на очередную встречу в формате „Рамштайн“. Имею честь в девятый раз возглавлять объединенную команду из представителей Минобороны, разведки, Генерального штаба и наших дипломатов, которая будет интенсивно работать с партнерами в ближайшие дни», — говорится в сообщении Резникова в Facebook.

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По его словам, темп чрезвычайно высок, а главными вопросами повестки дня являются:

• защита украинского неба, в том числе — через привлечение авиационной платформы,

• развитие «танковой коалиции»,

• формирование запаса прочности по боеприпасам,

• тренинговые программы для наших воинов,

• стабильность поддержки — логистика, обслуживание, ремонт, практическая реализация «Военного шенгена».

«Накануне имел ряд разговоров с партнерами — их вовлеченность и поддержка дают оптимизм», — заявил министр.

Девятая встреча Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн состоится 14 февраля в штаб-квартире НАТО.

Также на 14−15 февраля запланировано заседание Североатлантического совета на уровне министров обороны в Брюсселе. Его возглавит генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Предыдущая встреча состоялась 20 января.

По ее итогам было решено, что Украина получит от своих союзников:

Кроме того, США предоставят ВСУ:

59 боевых машин пехоты Bradley;

90 бронетранспортеров Stryker;

53 противоминностойких транспортных средства ( MRAP);

350 многоцелевых колесных транспортных средств высокой мобильности Хамви ( HMMWV).