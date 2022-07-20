«Ключевое в боях за Донбасс». Глава Пентагона рассказал о западном дальнобойном вооружении, которое использует Украина

20 июля, 16:53
Министр обороны США Ллойд Остин (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Министр обороны США Ллойд Остин (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Министр обороны США Ллойд Остин во время открытия четвертой встречи контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн рассказал о дальнобойном вооружении, которое Украина получает от иностранных партнеров.

Во время брифинга в среду, 20 июля, глава Пентагона отметил, что США и другие страны продолжают увеличивать военную помощь Украине. Он сказал, что поставленные Великобританией реактивные системы залпового огня М270 уже используются на поле боя, и скоро наша страна также получит немецкие системы. Остин сообщил, что Польша недавно передала Украине три батальона 155-мм самоходных гаубиц, которые играют важную роль на фронте.

Видео дня
Читайте также:

Министр также поблагодарил Норвегию за сотрудничество с США по вопросам передачи зенитно-ракетных комплексов NASAMS. Он отметил, что защитники Украины неоднократно демонстрировали мастерство в использовании HIMARS, M270 и 155-мм гаубиц, которые «были ключевыми в боях за Донбасс». Остин добавил, что Украина использовала поставленные системы береговой обороны Harpoon против российского флота в Черном море, и они помогли отвоевать остров Змеиный.

Читайте также:
Тысячи противотанковых систем, HIMARS, Harpoon. Какое оружие США передали Украине — инфографика НВ

Ранее Ллойд Остин объявил, что новый пакет военной помощи Украине от США будет включать еще четыре РСЗО HIMARS.

Инфографика: НВ
Инфографика: НВ

В среду, 20 июля, проходит четвертая международная встреча в формате «Рамштайн» — переговоры о военной поддержке Украины, которые собирают представителей оборонных ведомств более 50 стран мира. Предыдущая встреча состоялась 15 июня в Брюсселе.

18 июля министр обороны Украины Алексей Резников провел переговоры с Остином, по итогам которых анонсировал «очень хорошие новости» о помощи Украине.

HIMARS из США: что известно о дальнобойных РСЗО, которые уже наносят мощные удары по врагу

https://www.youtube.com/embed/ARjBcK8t_Yo
Редактор: Нина Григорская

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   США Великобритания Польша Германия Военная помощь Норвегия Украина-США Пентагон Поддержка Украины Ллойд Остин Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Павел Баев
Норвежский политолог
Что ищет Путин на Ближнем Востоке?

План действий России по Саудовской Аравии разбивается об Иран

20 июля, 09:08
Мнения
Обучение украинских военных (Фото:8 Отдельный Горно-Штурмовой Батальон / Facebook)
«Армия РФ много не навоюет» /
Аналитик CIT — о слабостях оккупантов на юге и возможности ВСУ бить по объектам в Крыму
20 июля, 08:28
События
Георгий Скударь (Фото:hi.dn.ua)
Военное решение для большого игрока /
Что происходит с Новокраматорским машиностроительным заводом — интервью с Георгием Скударем
20 июля, 07:32
Компании / Рынки
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X