«Ключевое в боях за Донбасс». Глава Пентагона рассказал о западном дальнобойном вооружении, которое использует Украина 20 июля, 16:53 Министр обороны США Ллойд Остин (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Министр обороны США Ллойд Остин во время открытия четвертой встречи контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн рассказал о дальнобойном вооружении, которое Украина получает от иностранных партнеров.

Во время брифинга в среду, 20 июля, глава Пентагона отметил, что США и другие страны продолжают увеличивать военную помощь Украине. Он сказал, что поставленные Великобританией реактивные системы залпового огня М270 уже используются на поле боя, и скоро наша страна также получит немецкие системы. Остин сообщил, что Польша недавно передала Украине три батальона 155-мм самоходных гаубиц, которые играют важную роль на фронте.



Видео дня

Министр также поблагодарил Норвегию за сотрудничество с США по вопросам передачи зенитно-ракетных комплексов NASAMS. Он отметил, что защитники Украины неоднократно демонстрировали мастерство в использовании HIMARS, M270 и 155-мм гаубиц, которые «были ключевыми в боях за Донбасс». Остин добавил, что Украина использовала поставленные системы береговой обороны Harpoon против российского флота в Черном море, и они помогли отвоевать остров Змеиный.



Ранее Ллойд Остин объявил, что новый пакет военной помощи Украине от США будет включать еще четыре РСЗО HIMARS.

Инфографика: НВ

Инфографика: НВ

В среду, 20 июля, проходит четвертая международная встреча в формате «Рамштайн» — переговоры о военной поддержке Украины, которые собирают представителей оборонных ведомств более 50 стран мира. Предыдущая встреча состоялась 15 июня в Брюсселе.



18 июля министр обороны Украины Алексей Резников провел переговоры с Остином, по итогам которых анонсировал «очень хорошие новости» о помощи Украине.

HIMARS из США: что известно о дальнобойных РСЗО, которые уже наносят мощные удары по врагу https://www.youtube.com/embed/ARjBcK8t_Yo

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.