В Минобороны Германии назвали дату следующего заседания в формате Рамштайн

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о сотрудничестве с партнерами по оборонному производству на заседании Рамштайна (Фото: REUTERS/Yves Herman)

Следующее заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн состоится в понедельник, 21 июля. Об этом в среду, 16 июля, сообщает Суспільне со ссылкой на представителя министерства обороны Германии.

«Приглашение для СМИ будет отправлено в течение следующих дней с дальнейшими подробностями», — сказал он.

12 июля координатор штаба помощи Украине в Министерстве обороны ФРГ генерал-майор Кристиан Фройдинг говорил, что следующее заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн состоится в ближайшие 10 дней и пройдет онлайн.

Это будет 29-е заседание министров обороны стран-членов контактной группы по вопросам Украины.

24 июня о том, что в июле запланировано заседание в формате Рамштайн, сообщал министр обороны Великобритании Джон Гили.

Гили отметил, что во время этого заседания он, вместе с министрами обороны Украины Рустемом Умеровым и Германии Борисом Писториусом, обсудит обновление механизма Контактной группы по вопросам обороны Украины.

Целью, по его словам, является налаживание координации между коалициями, а также усиление взаимодействия с инициативой NSATU (Миссия НАТО по помощи Украине) и НАТО для долгосрочной поддержки Украины.

4 июня в Брюсселе состоялось 28-е заседание Рамштайн — в котором, в частности, принимал участие в онлайн-формате президент Украины Владимир Зеленский.

В рамках мероприятия министр обороны ФРГ Борис Писториус объявил о запуске инициативы по укреплению и поддержке противовоздушной обороны Украины. По словам министра, к этой инициативе должны присоединиться Бельгия, Эстония, Италия, Швеция и Турция.

Кроме этого, глава Минобороны Великобритании Джон Гили подтвердил на заседании, что его страна планирует существенно увеличить поставки беспилотников для украинских военных.