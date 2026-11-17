Президент Владимир Зеленский заявил, что в ходе сегодняшнего заседания в формате Рамштайн министр обороны Евгений Хмара представил основные приоритеты Украины, среди которых — ракеты для систем ПВО Patriot и NASAMS. Также ведется диалог об увеличении парка самолетов F-16.

Об этом Зеленский сообщил во время вечернего видеообращения во вторник, 17 ноября.

«Сегодня состоялось заседание в формате Рамштайн. Министр обороны Украины Хмара и украинская команда представят там приоритеты нашей обороны. Это, конечно, ПВО — ракеты для Patriot, NASAMS и других систем. Ведется также диалог об увеличении нашего парка боевой авиации. Украина работает над расширением флота F-16, и я благодарю каждую страну, которая может нам помочь», — сказал глава государства.

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Он отметил, что Киев отдельно обсуждает с партнерами новые шаги в отношении дальнобойного оружия.

Президент подчеркнул: если РФ и дальше будет делать ставку на баллистические ракеты, в частности из Северной Кореи, то будет «вполне справедливо», если Европа и США помогут Украине с теми видами оружия и технологий, которые могут «сбалансировать защиту жизни».

«Это и ракеты, имеющиеся в Европе, которые действительно могут эффективно поражать российские объекты военного производства. Это и технологии, в частности американские, позволяющие уничтожать прежде всего российские пусковые установки баллистических ракет. Это был бы самый дешевый и быстрый способ защитить наши города и украинские общины, а также завершить эту войну», — отметил Зеленский.

17 ноября в Брюсселе, в штаб-квартире НАТО, началось 37-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн.

Встречу созвали Великобритания и Германия, выступающие сопредседателями формата Рамштайн. В заседании также принял участие министр обороны Украины Евгений Хмара. Это его первый зарубежный визит в качестве главы Минобороны.

В ходе заседания Зеленский заявил, что Украине необходимо получить еще 40 истребителей F-16, поскольку значительная часть самолетов находится на техническом обслуживании или ремонте.

Кроме того, он предложил партнерам передать Украине ракеты-перехватчики для систем Patriot и IRIS-T из своих запасов, а взамен получить новые ракеты, которые Украина уже заказала, по мере их производства.

В ходе заседания Великобритания объявила о выделении Украине £240 млн (около $316 млн) на усиление ПВО в преддверии зимы. Пакет помощи предусматривает поставку более 1000 ракет и пусковых установок малой дальности, доказавших свою эффективность в борьбе с российскими реактивными беспилотниками.