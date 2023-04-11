Следующая встреча в формате Рамштайн состоится 21 апреля — Военно-воздушные силы США в Европе 11 апреля, 19:33 Встреча в формате Рамштайн 20 января (Фото:REUTERS/Wolfgang Rattay)

Военно-воздушные силы США в Европе заявили, что следующая встреча Контактной группы по обороне Украины состоится 21 апреля на военно-воздушной базе Рамштайн.

Об этом сообщает Радио Свобода.

«Министр обороны США Ллойд Остин ІІІ планирует возглавить личную встречу Контактной группы по обороне Украины на военно-воздушной базе Рамштайн, Германия, 21 апреля 2023 года», — говорится в сообщении.

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ВВС США добавили, что Остин вновь приглашает глав Минобороны и военных высокопоставленных чиновников мира обсудить «кризис, продолжающийся в Украине, и различные проблемы безопасности, с которыми сталкиваются союзники и партнеры США».

15 марта состоялась десятая встреча в формате Рамштайн, на которой представители более 50 стран обсуждали военную помощь Украине.

Тогда глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что результаты встречи «вселяют оптимизм».