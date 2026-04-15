«Есть важные результаты». Зеленский рассказал о новых пакетах помощи и обязательствах партнеров по итогам Рамштайна

15 апреля, 21:42
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Президент Украины Владимир Зеленский (Фото: Inquam Photos/Octav Ganea via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский (Фото: Inquam Photos/Octav Ganea via REUTERS)

Президент Владимир Зеленский заявил, что по итогам новой встречи в формате Рамштайн партнеры подтвердили дальнейшую поддержку Украины и сделали новые взносы в оборонные программы, в частности PURL.

Об этом он сообщил по итогам доклада министра обороны Михаила Федорова.

«Партнеры на Рамштайн отметили сильные позиции Украины на поле боя — благодарен за это каждой нашей боевой бригаде. Есть и четкое понимание наших потребностей в ПВО и в совместном производстве оружия. Главное, чтобы каждое обязательство, о котором объявляется, полноценно и своевременно выполнялось. Когда обеспечение нашей защиты достаточное, у России нет возможности реально достичь своих оккупационных целей», — сказал Зеленский.

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Глава государства рассказал, что были подтверждены решения о новых взносах в программу PURL от пяти партнеров.

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Также он отметил, что по итогам Рамштайна:

  • Германия продолжит поддержку в сфере ПВО и развития возможностей дальнобойных ударов;

  • Великобритания продолжит работы для поставки необходимых дронов и развития совместных оборонных возможностей;

  • Норвегия внесла более $500 млн на обеспечение бригад дронами, а также $150 млн на усиление логистики;

  • Нидерланды внесли более €200 млн на беспилотники;

  • Испания заявила о готовности работать в рамках европейской программы SAFE, которая позволит масштабировать совместные оборонные способности;

  • Канада подтвердила дальнейшее усиление определенных направлений поддержки;

  • Бельгия направит дополнительные средства на поставку снарядов и усиление украинской ПВО;

  • Литва и Эстония сделали взносы в программу PURL.

Зеленский говорит, что Украина продолжает информировать партнеров об актуальных потребностях защиты и возможности давления на РФ ради мира.

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15 апреля состоялась 34-я встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн на уровне министров обороны государств-членов НАТО.

Она проходила в гибридном формате. Физически в Берлине присутствовали руководители оборонных ведомств Германии Борис Писториус, Великобритании Джон Гили, Украины Михаил Федоров, а также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Остальные участники присоединились к встрече онлайн.

Редактор: Тарас Семенюк

Теги:   Владимир Зеленский Рамштайн инициатива PURL Военная помощь

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