Столтенберг во время Рамштайна призвал увеличить помощь Украине

8 сентября, 17:55
Поделиться:
Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в четверг, 8 сентября, призвал увеличить поддержку Украины.

У себя в Twitter Столтенберг подвел итоги очередного заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины, в котором принимал участие.

«Месседж НАТО в Контактной группе по вопросам обороны Украины заключается в том, что нам нужно наращивать и продолжать поддержку столько, сколько потребуется. Спасибо министру обороны США [Ллойду Остину] за то, что приняли нас в Рамштайне, и за сильное лидерство США», — заявил он.

Видео дня

Читайте также:
Вице-премьер-министр Канады украинского происхождения Христя Фриланд может стать генсеком НАТО — СМИ
https://twitter.com/jensstoltenberg/status/1567875753189965825

Министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter опубликовал фото со встречи со Столтенбергом и написал, что НАТО собирается организовать обучение по стандартам NSPA [Агентства НАТО по обеспечению и закупкам] для украинского Агентства оборонных закупок.

Читайте также:
Появилась возможность закончить войну. Генерал Ходжес — о контрнаступлении на юге и целесообразности для США завершить войну в этом году
https://twitter.com/oleksiireznikov/status/1567876078823251972

8 сентября в Германии состоялось очередное заседание Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн. Перед началом встречи министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Украина получит от США помощь еще на 675 миллионов долларов, которая будет включать ракеты HARM, 105-мм гаубицы, артиллерийские боеприпасы и так далее.

https://www.youtube.com/embed/GohRV94tS_U

8 сентября в Киеве находится с визитом глава Госдепартамента США Энтони Блинкен.

Редактор: Нина Григорская

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   НАТО Военная помощь Поставки оружия Йенс Столтенберг Поддержка Украины Алексей Резников Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X