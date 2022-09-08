Столтенберг во время Рамштайна призвал увеличить помощь Украине 8 сентября, 17:55 Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в четверг, 8 сентября, призвал увеличить поддержку Украины.

У себя в Twitter Столтенберг подвел итоги очередного заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины, в котором принимал участие.



«Месседж НАТО в Контактной группе по вопросам обороны Украины заключается в том, что нам нужно наращивать и продолжать поддержку столько, сколько потребуется. Спасибо министру обороны США [Ллойду Остину] за то, что приняли нас в Рамштайне, и за сильное лидерство США», — заявил он.

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Министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter опубликовал фото со встречи со Столтенбергом и написал, что НАТО собирается организовать обучение по стандартам NSPA [Агентства НАТО по обеспечению и закупкам] для украинского Агентства оборонных закупок.

8 сентября в Германии состоялось очередное заседание Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн. Перед началом встречи министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Украина получит от США помощь еще на 675 миллионов долларов, которая будет включать ракеты HARM, 105-мм гаубицы, артиллерийские боеприпасы и так далее.

8 сентября в Киеве находится с визитом глава Госдепартамента США Энтони Блинкен.

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