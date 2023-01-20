Встреча в формате Рамштайн: глава Пентагона констатирует, что у РФ заканчиваются снаряды 20 января, 13:33 Ллойд Остин отметил, что РФ приходится обращаться к другим диктаторским режимам (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Министр обороны США Ллойд Остин констатировал серьезные проблемы с боеприпасами у российских войск в Украине.

Об этом он рассказал в пятницу, 20 января, во время заседания Контактной группы по обороне в формате Рамштайн, которая проходит сейчас в Германии, сообщает CNN.

По его словам, чтобы хоть как-то восполнить свои запасы артиллерийских снарядов глава Кремля Владимир Путин пытается добиться поддержки других диктаторских режимов.

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«У РФ заканчиваются боеприпасы, и она несет значительные боевые потери… Она обращается к своим немногим оставшимся партнерам, чтобы пополнить запасы своего трагического и ненужного вторжения, но даже Иран и Северная Корея не признают, что они снабжают Россию», — отметил глава Пентагона.

В свою очередь президент Владимир Зеленский обратился к участникам встречи, призвав их передать Украине не только немецкие танки Leopard 2, но также американские истребителиF-16 и ракеты большой дальности.