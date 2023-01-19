Несколько стран объявят о передаче Leopard Украине на следующем Рамштайне — глава Минобороны Литвы 19 января, 19:35 Танк Leopard у Словаччині, 19 грудня (Фото:REUTERS/Radovan Stoklasa)

Министр обороны Литвы Арвидас Анусаускас сообщил, что несколько стран объявят об отправке танков Leopard 2 Украине на встрече министров обороны на авиабазе Рамштайн в Германии в пятницу, 20 января.

Об этом сообщает The Guardian.

«Какая-то из стран обязательно отправит танки „Леопард“ в Украину, это точно», — сказал Анусаускас.

По словам главы Минобооны Литвы, общее количество бронетехники, о которой объявят на завтрашней встрече, будет исчисляться сотнями.

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Президент Польши Анджей Дуда во время визита в Львов 11 января объявил, что Украина получит роту танков Leopard в рамках создания международной коалиции. Президент Финляндии Саули Ниинисте также подтвердил, что его страна может передать Украине «небольшое количество» Leopard.

По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, Украина планирует для начала собрать танковую бригаду из Leopard.

Агентство Reuters сообщало, что партнеры Германии усилили давление на канцлера Олафа Шольца в Давосе, чтобы тот разрешил поставки танков Leopard Украине.

18 января немецкие СМИ сообщили, что Олаф Шольц сказал президенту США Джо Байдену, что одобрит передачу Украине немецких танков Leopard, если США поставят Украине танки Abrams.