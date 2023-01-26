Формат Рамштайн. Следующая встреча министров обороны состоится 14 февраля
Встреча в формате Рамштайн 20 января (Фото:REUTERS/Wolfgang Rattay)
Девятая встреча Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн состоится 14 февраля в штаб-квартире НАТО.
Об этом говорится на сайте НАТО.
Также на 14−15 февраля запланированное заседание Североатлантического совета на уровне министров обороны в Брюсселе. Его возглавит генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
В Офисе президента надеются, что следующий Рамштайн будет авиационным. Предыдущая встреча состоялась 20 января.
По ее итогам было решено, что Украина получит от своих союзников:
- ПВО от Франции, Германии и Великобритании, в частности, батарея ЗРК Patriot от Германии;
- ракеты для Patriot, пусковые установки и обучение от Нидерландов;
- закупленные Канадой ЗРК NASAMS и снаряды к ней;
- танки Challenger 2 от Великобритании;
- БМП CV90 и САУ Archer от Швеции;
- 19 гаубиц от Дании;
- больше вертолетов, ПЗРК Stinger и другого оборудования от Латвии;
- большой пакет помощи от Эстонии, который включает 155-мм снаряды для гаубиц и не только.
Кроме того, США предоставят ВСУ:
- 59 боевых машин пехоты Bradley;
- 90 бронетранспортеров Stryker;
- 53 противоминностойких транспортных средства (MRAP);
- 350 многоцелевых колесных транспортных средств высокой мобильности Хамви (HMMWV).
Через несколько дней, 25 января, канцлер Германии Олаф Шольц официально объявил, что ФРГ передаст Украине 14 танков Leopard 2 и одобрит их реэкспорт из стран-партнеров. По словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, танки могут отправить в Украину уже до конца марта.