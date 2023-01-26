Формат Рамштайн. Следующая встреча министров обороны состоится 14 февраля

26 января, 12:55
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Встреча в формате Рамштайн 20 января (Фото:REUTERS/Wolfgang Rattay)

Встреча в формате Рамштайн 20 января (Фото:REUTERS/Wolfgang Rattay)

Девятая встреча Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн состоится 14 февраля в штаб-квартире НАТО.

Об этом говорится на сайте НАТО.

Также на 14−15 февраля запланированное заседание Североатлантического совета на уровне министров обороны в Брюсселе. Его возглавит генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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В Офисе президента надеются, что следующий Рамштайн будет авиационным. Предыдущая встреча состоялась 20 января.

Инфографика: NV

По ее итогам было решено, что Украина получит от своих союзников:

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Кроме того, США предоставят ВСУ:

  • 59 боевых машин пехоты Bradley;
  • 90 бронетранспортеров Stryker;
  • 53 противоминностойких транспортных средства (MRAP);
  • 350 многоцелевых колесных транспортных средств высокой мобильности Хамви (HMMWV).

Через несколько дней, 25 января, канцлер Германии Олаф Шольц официально объявил, что ФРГ передаст Украине 14 танков Leopard 2 и одобрит их реэкспорт из стран-партнеров. По словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, танки могут отправить в Украину уже до конца марта.

https://www.youtube.com/watch?v=-EG9w3ZI1dU
Редактор: Катерина Денисова

Теги:   НАТО Вооружение Война России против Украины Рамштайн

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