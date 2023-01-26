Формат Рамштайн. Следующая встреча министров обороны состоится 14 февраля 26 января, 12:55 Встреча в формате Рамштайн 20 января (Фото:REUTERS/Wolfgang Rattay)

Девятая встреча Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн состоится 14 февраля в штаб-квартире НАТО.



Об этом говорится на сайте НАТО.

Также на 14−15 февраля запланированное заседание Североатлантического совета на уровне министров обороны в Брюсселе. Его возглавит генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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В Офисе президента надеются, что следующий Рамштайн будет авиационным. Предыдущая встреча состоялась 20 января.

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По ее итогам было решено, что Украина получит от своих союзников:

Кроме того, США предоставят ВСУ:

59 боевых машин пехоты Bradley;

90 бронетранспортеров Stryker;

53 противоминностойких транспортных средства ( MRAP);

350 многоцелевых колесных транспортных средств высокой мобильности Хамви ( HMMWV).

Через несколько дней, 25 января, канцлер Германии Олаф Шольц официально объявил, что ФРГ передаст Украине 14 танков Leopard 2 и одобрит их реэкспорт из стран-партнеров. По словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, танки могут отправить в Украину уже до конца марта.

