В Пентагоне назвали дату новое заседания в формате Рамштайн 9 июня, 15:09 На заседаниях в формате Рамштайн присутствуют министры обороны Украины и США (Фото:Thilo Schmuelgen/Reuters)

Новое заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн состоится 15 июня в Брюсселе.

Об этом сообщил спикер Пентагона Пэт Райдер на брифинге.

По его словам, на встречу приедет глава Пентагона Ллойд Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.

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«15 июня состоится очная встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины, а затем встреча министров обороны стран НАТО 16 июня», — резюмировал Райдер.

Более подробную информацию о поездке пообещали сообщить в ближайшее время.

Это будет уже 13-я встреча с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. На прошлом Рамштайне 25 мая обсуждали усиление ППО Украины и передачу Киеву истребителей F-16.