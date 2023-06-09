В Пентагоне назвали дату новое заседания в формате Рамштайн

9 июня, 15:09
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На заседаниях в формате Рамштайн присутствуют министры обороны Украины и США (Фото:Thilo Schmuelgen/Reuters)

На заседаниях в формате Рамштайн присутствуют министры обороны Украины и США (Фото:Thilo Schmuelgen/Reuters)

Новое заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн состоится 15 июня в Брюсселе.

Об этом сообщил спикер Пентагона Пэт Райдер на брифинге.

По его словам, на встречу приедет глава Пентагона Ллойд Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.

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«15 июня состоится очная встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины, а затем встреча министров обороны стран НАТО 16 июня», — резюмировал Райдер.

Более подробную информацию о поездке пообещали сообщить в ближайшее время.

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Это будет уже 13-я встреча с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. На прошлом Рамштайне 25 мая обсуждали усиление ППО Украины и передачу Киеву истребителей F-16.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Брюссель Военная помощь Пентагон Рамштайн

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