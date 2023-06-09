В Пентагоне назвали дату новое заседания в формате Рамштайн
На заседаниях в формате Рамштайн присутствуют министры обороны Украины и США (Фото:Thilo Schmuelgen/Reuters)
Новое заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн состоится 15 июня в Брюсселе.
Об этом сообщил спикер Пентагона Пэт Райдер на брифинге.
По его словам, на встречу приедет глава Пентагона Ллойд Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.
«15 июня состоится очная встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины, а затем встреча министров обороны стран НАТО 16 июня», — резюмировал Райдер.
Более подробную информацию о поездке пообещали сообщить в ближайшее время.
Это будет уже 13-я встреча с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. На прошлом Рамштайне 25 мая обсуждали усиление ППО Украины и передачу Киеву истребителей F-16.