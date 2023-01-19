Украинский дипломат спрогнозировал, договорятся ли на завтрашнем Рамштайне о поставках танков для ВСУ 19 января, 22:01 Глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Германии Борис Писториус (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Интрига вокруг поставок Украине танков остается, однако в любом случае речь идет только о сроках, а не о принципиальном решении союзников. Такое мнение в ходе мероприятия NV «Украина и мир впереди 2023» высказал замглавы МИД Андрей Мельник.

На вопрос, возможно ли объявление о передаче тяжелой боевой техники, например танков Leopard, уже на встрече в формате Рамштайн 20 января, могли бы ответить только германские власти, считает дипломат. Не случайно министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Берлин уже через несколько часов после назначения нового главы военного ведомства ФРГ Бориса Писториуса.

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«Вряд ли это будет завтра. Боюсь, этого не произойдет, потому что на политические решения в Берлине требуется некоторое время. Сегодня у Остина в Берлине были очень непростые разговоры. Наших немецких друзей продолжают убеждать», — сказал Мельник.

По его мнению, у правительства Германии в любом случае нет альтернативы.

«Это вопрос времени. Потому что блокировать политическую волю государств-союзников по ЕС и НАТО, которые уже выразили готовность нам направить танки (поляки, финны и круг растет), можно лишь в течение какого-то времени. Хочется верить, что недели, а не месяцы», — отметил Мельник.

Президент Польши Анджей Дуда во время визита в Львов 11 января объявил, что Украина получит роту танков Leopard в рамках создания международной коалиции. Президент Финляндии Саули Ниинисте также подтвердил, что его страна может передать Украине «небольшое количество» Leopard.

Однако ключевая роль в поставках отводится Германии, поскольку именно она производит Leopard и согласовывает их реэкспорт. На прошлой неделе вице-канцлер-министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что Берлин не будет препятствовать, если Варшава решит передать Киеву боевые танки из своих запасов. Канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия продолжит «тщательно взвешивать каждый шаг» в вопросах поставки ВСУ оружия.

Агентство Reuters сообщило, что партнеры Германии усилили давление на Шольца, чтобы тот разрешил поставки танков Leopard Украине.

18 января немецкие СМИ сообщили, что Олаф Шольц сообщил главе Белого дома Джо Байдену, что одобрит передачу Украине немецких танков Leopard, если США поставят Украине танки Abrams.