Формат Рамштайна. Десятая встреча Украины с партнерами началась 15 марта, 15:10 Алексей Резников сообщил о начале десятой встречи в формате Рамштайн (Фото:Oleksii Reznikov/Twitter)

Началась десятая встреча в формате Рамштайн — заседание Контактной группы по обороне Украины, куда входят около 50 стран со всего мира.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.

В среду, 15 марта, она проходит в формате онлайн. Предыдущая встреча состоялась в Брюсселе 14 февраля

13 марта Резников провел разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином. Министр обороны Украины обсудил с американским коллегой видение Киева и Вашингтона «о сотрудничестве и пути к победе». А Остин заверил, что США будут поддерживать Украину «столько, сколько потребуется».

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В Силах обороны Украины назвали вооружение, в котором ВСУ нуждаются больше всего по состоянию на 15 марта. В частности, это ракеты к HIMARS, 155 мм снаряды и дроны-камикадзе.