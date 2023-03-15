Формат Рамштайна. Десятая встреча Украины с партнерами началась

15 марта, 15:10
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Алексей Резников сообщил о начале десятой встречи в формате Рамштайн (Фото:Oleksii Reznikov/Twitter)

Алексей Резников сообщил о начале десятой встречи в формате Рамштайн (Фото:Oleksii Reznikov/Twitter)

Началась десятая встреча в формате Рамштайн — заседание Контактной группы по обороне Украины, куда входят около 50 стран со всего мира.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.

В среду, 15 марта, она проходит в формате онлайн. Предыдущая встреча состоялась в Брюсселе 14 февраля

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13 марта Резников провел разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином. Министр обороны Украины обсудил с американским коллегой видение Киева и Вашингтона «о сотрудничестве и пути к победе». А Остин заверил, что США будут поддерживать Украину «столько, сколько потребуется».

Видео дня

В Силах обороны Украины назвали вооружение, в котором ВСУ нуждаются больше всего по состоянию на 15 марта. В частности, это ракеты к HIMARS, 155 мм снаряды и дроны-камикадзе.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Вооружение Алексей Резников Война России против Украины Рамштайн

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