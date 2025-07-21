Украина получит 220 тысяч снарядов Gepard и финансирование для БпЛА от Британии и Германии

Великобритания и Германия объявили о совместном оборонном проекте, в рамках которого Украина получит 220 тысяч снарядов калибра 35 мм для зенитных установок Gepard, а также финансирование для БпЛА.

Об этом заявили министры обороны двух стран Джон Гили и Борис Писториус во время 29-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн, которое проходит онлайн в понедельник 21 июля, сообщает Европейская правда.

«В сфере противовоздушной обороны, мы с Борисом [Писториусом] договорились о партнерстве в предоставлении Украине критически важных ракет для систем ПВО», — анонсировал совместный проект Джон Гили.

В свою очередь, Писториус уточнил, что Германия профинансирует передачу Украине 220 тысяч боеприпасов для системы Gepard.

Кроме того, обе страны совместно инвестируют в поставки украинских беспилотников большой дальности, которые уже показали свою эффективность на поле боя.

«Они уничтожают российские самолеты, дроны и ракеты на земле еще до того, как они могут представлять угрозу для Украины, ее городов или инфраструктуры», — отметил глава Минобороны ФРГ.

По его словам, первые профинансированные Германией беспилотники ВСУ получат уже в ближайшие дни.

Также Гили сообщил, что Великобритания в 2025 году уже выделила 700 млн фунтов на артиллерийские боеприпасы, ракеты большой дальности и ПВО, из которых 150 млн — за последние два месяца. С марта 2025 года Украина получила от Британии почти 50 тысяч дронов.

Кроме этого, в рамках пакета помощи НАТО, Лондон предоставит еще 40 млн фунтов.

21 июля в Киеве проходит заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн, в котором принимает участие новоназначенный министр обороны Денис Шмыгаль.

Во встречах онлайн участвуют 52 страны, включая страны НАТО, ЕС и других союзников. Цель Рамштайна — координация поставок оружия, военного обучения и общей поддержки Украины в войне против России.

Кроме того, Борис Писториус сообщал, что США и Германия договорились передать Украине пять систем противовоздушной обороны Patriot. Ожидается, что эти комплексы поступят «в ближайшее время».