«Очень хорошие новости» для ВСУ. Сегодня пройдет четвертая встреча в формате Рамштайн: какое еще оружие может получить Украина 20 июля, 08:44 Оборонный саммит в поддержку Украины на базе Рамштайн, архивное фото (Фото:Міноборони України via Facebook)

В среду, 20 июля, состоится уже четвертая международная встреча в формате «Рамштайн» — переговоры о военной поддержке Украины, которые обычно собирают представителей оборонных ведомств более 50 стран мира.



Начало этому формату по инициативе США и Украины было положено весной 2022 года на американской авиабазе Рамштайн в Германии. Предыдущая третья встреча состоялась 15 июня в Брюсселе.

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В этот раз встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG) состоится виртуально, сообщила ранее пресс-служба Пентагона по результатам телефонного разговора министра обороны Алексея Резникова и главы Пентагона Ллойда Остина 12 июля.

18 июля Резников и Остин еще раз провели переговоры, после которых украинский министр обороны анонсировал "очень хорошие новости" о помощи Украине.

«Обсудил с нашим хорошим другом Ллойдом Остином предстоящую встречу в формате Рамштайн: согласовали повестку дня, поделились информацией о контроле за поставками оружия в Украину. У главы Пентагона очень хорошие новости, но детали будут позже», — заявил Резников.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил, что по итогам Рамшайтна-4 ВСУ могут получить новое вооружение и анонсировал вероятное присоединение к формату поддержки Украины новых государств.

«В ходе заседания в формате „Рамштайн“ будут сообщения о поставках Украине нового оружия. Вооружение нам будут предоставлять не только США. Этот формат очень полезен. Может быть, присоединятся другие государства. Главное — будут объявления о новом оружии. Также это возможность обсудить вопросы, возникающие с логистикой. Этот формат очень эффективен и будет полезен», — заверил Кулеба.

Комментируя ожидания от новой встречи Контактной группы по обороне Украины, военный эксперт Михаил Самусь в комментарии Укринформу предположил, что ВСУ могут рассчитывать на увеличение поставок РСЗО.

«В принципе, Рамштайн работает эффективно. Все запросы, которые делала и делает Украина — выполняются. Надеюсь, что пойдет наращивание поставок, в первую очередь по HIMARS. Нам нужно больше этих систем, а также более дальнобойных боеприпасов к ним, чтобы окончательно сломать позвоночник российской наступательной машине и создать условия для нашего мощного наступления», — отметил Самусь.

Военный эксперт Петр Черник ожидает, что на сегодняшнем оборонном саммите будет рассматриваться усиление ракетного потенциала Вооруженных Сил Украины, то есть расширение номенклатуры боеприпасов к ракетным системам М142 HIMARS и М270 MLRS.

«Ожидаю решения о предоставлении Украине дальнобойных ракет. Напомню, что эти высокомобильные артиллерийские ракетные системы имеют открытую платформу и могут использовать широкий спектр боеприпасов — с дальностью поражения от 70 и до 300 километров. Думаю, речь пойдет о передаче ВСУ ракет MGM-140 ATACMS с дальностью стрельбы 300 километров», — поделился Черник своими прогнозами АрмияInform.

Он считает, что стоит ожидать и решения по поставкам в Украину современных норвежских зенитных ракетных комплексов NASAMS с американскими зенитными ракетами AIM-120 AMRAAM.

По итогам предварительной встречи 15 июня (Рамштайн-3), среди прочего, Словакия пообещала передать Киеву боевые вертолеты Ми-17 и боеприпасы, Канада, Польша и Нидерланды — отправить артиллерию, а Германия обязалась передать три системы РСЗО Mars II.

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