Следующее 35-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн состоится в июне. Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров во время пресс-конференции после 34-го заседания в среду, 15 апреля, пишет Интерфакс-Украина .

«Мы будем готовиться к следующей встрече в формате Рамштайн, которая состоится в июне. У нас много домашней работы, которую нам нужно сделать», — отметил Федоров.

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15 апреля в Берлине состоялась встреча в формате Рамштайн. Она проходила на уровне министров обороны государств-членов НАТО.

Физически в заседании приняли участие руководители оборонных ведомств Германии Борис Писториус, Великобритании Джон Гили, Украины Михаил Федоров, а также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Остальные участники присоединились онлайн.

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Перед Рамштайном украинский министр провел четырехстороннюю встречу с Рютте, Гили и Писториусом. Федоров отмечал, что ожидает важных анонсов помощи для Украины и развития совместных проектов с партнерами.

Он также отметил, что приоритетами Украины остаются: противовоздушная оборона, масштабирование украинских дронов и ракет и обеспечение дальнобойными артиллерийскими боеприпасами.