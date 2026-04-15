Рютте заявил, что Украина в этом году получит $60 миллиардов оборонной поддержки от партнеров

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что странам, которые поддерживают Украину, нужно наращивать инвестиции для предоставления в этом году оборонной помощи в размере $60 млрд дополнительно к деньгам, которые должен выделить ЕС в рамках совместного кредита.

Об этом он сказал журналистам перед началом очередной встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн, передает Укринформ.

«Мы наблюдаем, как Украина держит линию боя и наносит огромные потери россиянам», — сказал Рютте, добавив, что ежемесячные потери РФ значительно превышают потери в течение всех 10 лет войны СССР в Афганистане.

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Генсек НАТО отметил, что хотя партнеры Киева сталкиваются с несколькими вызовами одновременно, необходимо «обеспечить свою способность оказывать бесперебойную поддержку Украине».

Рютте напомнил, что Украина неоднократно демонстрировала, что она является не только получателем поддержки, но и «вносит вклад в безопасность и готова помогать партнерам, которые сталкиваются с подобными угрозами в других местах». В частности, он упомянул о поддержке стран Персидского залива.

Генеральный секретарь НАТО призвал все стороны сделать все, чтобы Киев получил необходимую поддержку.

«Все союзники должны инвестировать больше, чтобы достичь целевой суммы $60 млрд поддержки безопасности и обороны Украины в этом году. Любые средства, которые будут поступать из кредита ЕС на поддержку Украины, должны быть дополнением к обязательствам союзников на двусторонней основе», — сказал он.

Говоря о приоритетах оборонной поддержки Украины, Рютте отметил потребность в средствах ПВО, беспилотниках и боеприпасах большой дальности.

«Решающей здесь является инициатива PURL, в рамках которой продолжается поставка ключевых средств противовоздушной обороны и другого критически важного оборудования для сдерживания россиян», — заявил он, добавив, что изменений в поставках PURL не произошло.

Говоря о предстоящем саммите НАТО в Анкаре, Рютте отметил необходимость разработки более предсказуемого подхода к поддержке оборонных усилий Киева.

Также он выразил надежду услышать больше обязательств относительно дальнейших взносов в оборону Украины от членов Контактной группы во время сегодняшней встречи.

15 апреля началась 34-я встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн на уровне министров обороны государств-членов НАТО.

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Она проходит в гибридном формате. Физически в Берлине присутствуют руководители оборонных ведомств Германии Борис Писториус, Великобритании Джон Гили, Украины Михаил Федоров, а также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Остальные участники присоединились к встрече онлайн.