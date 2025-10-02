Новое заседание в формате Рамштайн состоится 15 октября в Брюсселе

Заседание в формате Рамштайн, 9 сентября 2025 года (Фото: Денис Шмыгаль через Telegram)

Заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн состоится 15 октября в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Об этом сообщила пресс-служба НАТО в четверг, 2 октября.

Это будет уже 31-е заседание Рамштайн. Его созывают Великобритания и Германия.

15 октября также пройдет заседание Североатлантического совета на уровне министров обороны.

По данным Интерфакс-Украина, в рамках мероприятия состоится и заседание Совета Украина-НАТО с участием министра обороны Дениса Шмыгаля, который тоже будет участвовать в заседании Рамштайн.

9 сентября в Лондоне состоялось 30-е заседание в формате Рамштайн. Во время встречи Денис Шмыгаль обратился к партнерам с призывом передать Украине дополнительные системы Patriot, ракеты для них, а также системы SAMP-T, NASAMS, IRIS-T и Hawk.

Министр обороны Великобритании Джон Гили сообщил, что его страна в течение года будет финансировать производство тысячи дронов большой дальности для украинских военных.

Президент Владимир Зеленский заявил, что после заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины есть результаты относительно новых систем противовоздушной обороны.