Глава Пентагона назвал приоритеты партнеров Украины на Рамштайне-12 25 мая, 17:56 Ллойд Остин (Фото:REUTERS/Elizabeth Frantz)

Министр обороны США Ллойд Остин рассказал о работе Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат Рамштайн) в четверг, 25 мая. В этот день участники Рамштайна собрались на 12-е заседание, сообщает пресс-служба Пентагона.

Остин отметил, что с момента предыдущего заседания месяц назад США выделили Украине военную помощь еще на 1,8 млрд долларов, в том числе снаряды для HIMARS, противотанковые системы и ракеты с лазерным наведением, а также дополнительные системы ПВО и 155-мм артиллерийские снаряды. Германия также пообещала передать Украине больше танков Leopard, боеприпасов и боевых БПЛА, Дания — поддержку ПВО, машины для разминирования, эвакуационные машины, Франция — легкие танки и бронемашины и так далее.



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Остин подчеркнул, что партнеры Украины подготовили девять моторизованных и механизированных бригад и продолжают поддержку защитников Украины.

«На прошлой неделе президент Байден объявил, что США поддержат совместные с нашими союзниками и партнерами усилия по обучению украинских пилотов на истребителях четвертого поколения, включая F-16. Мы надеемся, что это обучение начнется в ближайшие недели», — добавил он.

Остин сообщил, что участники заседания 25 мая обсудят ускорение производства «критических систем» и то, как увеличить промышленные мощности стран-партнеров. Министр также подчеркнул, что самая важная помощь сейчас — наземные системы ПВО, которые защищают украинское небо и гражданскую инфраструктуру от российских ударов.

Ранее в Минобороны США сообщили, что на заседании в формате Рамштайн будут обсуждать вопрос передачи Украине истребителей F-16 и укрепление украинской ПВО.