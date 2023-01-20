Итоги Рамштайна. Глава Пентагона рассказал о вооружении, которое союзники передадут Украине
Ллойд Остин (Фото:REUTERS/Wolfgang Rattay)
Министр обороны США Ллойд Остин по итогам встречи в формате Рамштайн в пятницу, 20 января, рассказал о некотором вооружении, которое Украина получит от партнеров.
Во время брифинга Остин подчеркнул, что сейчас решающий момент для борьбы Украины. Участники Рамштайна обсудили нужды защитников Украины в ПВО и бронетехнике.
Глава Пентагона перечислил некоторые из решений партнеров по военной помощи Украине:
- ПВО от Франции, Германии и Великобритании, в частности, батарея ЗРК Patriot от Германии;
- ракеты для Patriot, пусковые установки и обучение от Нидерландов;
- покупка Канадой ЗРК NASAMS и снарядов к ней;
- танки Challenger 2 от Великобритании;
- БМП CV90 и САУ Archer от Швеции;
- 19 гаубиц от Дании;
- больше вертолетов, ПЗРК Stinger и другого оборудования от Латвии;
- большой пакет помощи от Эстонии, который включает 155-мм снаряды для гаубиц и не только.
Остин подтвердил, что Германия пока не приняла решение о передаче танков Leopard Украине. Он напомнил, что ряд стран предлагает Украине танки из своих запасов, в частности, Польша предоставит Украине танки.