Итоги Рамштайна. Глава Пентагона рассказал о вооружении, которое союзники передадут Украине 20 января, 18:35 Ллойд Остин (Фото:REUTERS/Wolfgang Rattay)

Министр обороны США Ллойд Остин по итогам встречи в формате Рамштайн в пятницу, 20 января, рассказал о некотором вооружении, которое Украина получит от партнеров.

Во время брифинга Остин подчеркнул, что сейчас решающий момент для борьбы Украины. Участники Рамштайна обсудили нужды защитников Украины в ПВО и бронетехнике.



Глава Пентагона перечислил некоторые из решений партнеров по военной помощи Украине:

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Остин подтвердил, что Германия пока не приняла решение о передаче танков Leopard Украине. Он напомнил, что ряд стран предлагает Украине танки из своих запасов, в частности, Польша предоставит Украине танки.