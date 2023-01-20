Итоги Рамштайна. Глава Пентагона рассказал о вооружении, которое союзники передадут Украине

20 января, 18:35
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Ллойд Остин (Фото:REUTERS/Wolfgang Rattay)

Ллойд Остин (Фото:REUTERS/Wolfgang Rattay)

Министр обороны США Ллойд Остин по итогам встречи в формате Рамштайн в пятницу, 20 января, рассказал о некотором вооружении, которое Украина получит от партнеров.

Во время брифинга Остин подчеркнул, что сейчас решающий момент для борьбы Украины. Участники Рамштайна обсудили нужды защитников Украины в ПВО и бронетехнике.

Глава Пентагона перечислил некоторые из решений партнеров по военной помощи Украине:

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Остин подтвердил, что Германия пока не приняла решение о передаче танков Leopard Украине. Он напомнил, что ряд стран предлагает Украине танки из своих запасов, в частности, Польша предоставит Украине танки.

https://www.youtube.com/embed/6x0dQ1JZq0c
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Военная помощь Поставки оружия Украина-США Пентагон Минобороны США Поддержка Украины Ллойд Остин Война России против Украины Рамштайн

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