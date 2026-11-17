Об этом во вторник, 17 ноября, перед заседанием Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн» заявил министр обороны Великобритании Уэс Стритинг, сообщает «Укринформ».

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По словам Стритинга, он ожидает на заседании ряда заявлений и от других союзников. Цель встречи, как пояснил министр, — помочь Украине пережить сложную зиму и начать планировать военную помощь на 2027 год.

«Мы здесь для того, чтобы превратить обязательства союзников Украины в реальные возможности для Украины на передовой», — подчеркнул он.

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Стритинг также отметил, что Украина демонстрирует исключительную стойкость и изобретательность, в то время как российские войска не добиваются существенного продвижения на фронте. По его словам, Великобритания и другие союзники будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

В конце октября, после разговора с премьер-министром Великобритании Энди Бернемом, Зеленский сообщил, что Лондон предоставит Украине дополнительную поддержку в размере 10 млрд фунтов стерлингов. Из них 7 млрд фунтов — это экономическая помощь, рассчитанная на три года, а еще 3 млрд фунтов — экспортная поддержка, предназначенная преимущественно для поставок вооружений. Тогда же британское правительство объявило о выделении 500 млн фунтов стерлингов на военную помощь для украинской ПВО на предстоящую зиму.