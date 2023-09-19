Британия поставит Украине десятки тысяч артиллерийских снарядов, Германия — бронемашины MRAP и морские дроны 19 сентября, 20:59 Встреча в формате Рамштайн 19 сентября 2023 года (Фото:Ritzau Scanpix/Ida Marie Odgaard via REUTERS)

Великобритания передаст Украине десятки тысяч артиллерийских снарядов, Германия — пакет помощи на 400 млн евро, в который входят бронемашины, водные дроны, ракеты, снаряды и не только.

Как сообщает пресс-служба британского правительства, после заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат Рамштайн) британский министр обороны Грант Шаппс заявил, что Лондон предоставил Украине дополнительную военную помощь, в том числе пообещал поставить «десятки тысяч артиллерийских снарядов». Также на встрече определили приоритетную помощь на ближайшие месяцы, в том числе ПВО, «возможности нанесения ударов на большие расстояния» и обучение защитников Украины.



Видео дня

В Министерстве обороны Германии объявили о новом пакете помощи на сумму около 400 млн евро, в который войдут:



200 бронемашин MRAP с противоминной защитой;

50 водных дронов;

480 снарядов АТ2;

30 тысяч 155-мм разрывных боеприпасов и около 3800 дымовых снарядов;

105 тысяч 120-мм боеприпасов;

системы разминирования;

зимнее снаряжение, дополнительные запчасти и так далее.

В Германии 19 сентября прошло 15-е заседание в формате Рамштайн, в котором участвовал новый министр обороны Рустем Умеров.