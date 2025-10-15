В Брюсселе началось заседание в формате Рамштайн: Гегсет призвал к большим инвестициям в оборону Украины

В Брюсселе в среду, 15 октября, началось 31-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн . Об этом сообщает Интерфакс-Украина .

Заседание возглавляют министр обороны Великобритании Джон Гили и его немецкий коллега Борис Писториус. Всего на заседании принимают участие министры обороны 50 стран, среди которых также глава украинского оборонного ведомства Денис Шмыгаль. На встрече также присутствуют глава Пентагона Пит Хегсет и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Как пишет агентство, Гегсет впервые выступил на Рамштайн со вступительным словом, подчеркнув важность достижения «мира через силу».

«Союзники часто говорят, что безопасность Украины является синонимом европейской безопасности. Итак, сейчас настало время для всех стран НАТО превратить слова в действия в виде инвестиций PURL. Все страны за этим столом, без исключений», — заявил он.

Гегсет также отметил, что США осознают то, что эффективно сдерживать российскую агрессию можно «боеспособным и возглавляемым Европой НАТО, а также боеспособной украинской армией, которая способна защищать себя».

Марк Рютте в свою очередь также отметил, что ожидает, что страны в дальнейшем будут брать на себя обязательства вооружать Украину через механизм PURL. По словам генсека НАТО, через этот механизм уже выделено 2 миллиарда долларов. Однако эта сумма не достигает 3,5 млрд долларов, которые президент Украины Владимир Зеленский надеялся получить до октября.

Ранее Зеленский отмечал, что среди приоритетов Рамштайна 15 октября будет ПВО и «не просто перечень необходимых систем и ракет к ним, но и четкое понимание, из какой страны и на каких условиях может быть быстрая поставка».

9 сентября в Лондоне состоялось 30-е заседание в формате Рамштайн. Во время встречи Денис Шмыгаль обратился к партнерам с призывом передать Украине дополнительные системы Patriot, ракеты для них, а также системы SAMP-T, NASAMS, IRIS-T и Hawk.