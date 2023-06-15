США, Британия, Нидерланды и Дания объявили о совместных поставках систем ПВО Украине 15 июня, 16:49 ЗРК Hawk (иллюстративное фото) (Фото:Łukasz Pacholski/Flickr)

Дания, Нидерланды, Великобритания и США передадут Украине дополнительные средства ПВО. Об этом сказано в совместном заявлении министерств обороны стран, опубликованном британским правительством в четверг, 15 июня.

В британском правительстве рассказали, что в рамках сотрудничества страны передадут Украине «сотни» ракет для ПВО малой и средней дальности и связанных с ними систем, необходимых «для защиты критической инфраструктуры Украины и обеспечения дальнейшего успеха контрнаступательных операций в ближайшие месяцы».

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Страны заявили, что уже начали поставки и закончат их в течение нескольких недель.

Ранее в Минобороны Литвы объявили, что вместе с партнерами (Великобритания, Норвегия, Нидерланды, Дания, Швеция и Исландия) закупит для Украины средства противовоздушной обороны на 107,5 млн евро.

Накануне в Нидерландах также сообщили, что планируют передать Украине четыре радара VERA-EG общей стоимостью 150 млн евро для усиления ее противовоздушной обороны.

15 июня в Брюсселе проходит встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат Рамштайн). Глава Минобороны Украины Алексей Резников встретился с американским коллегой Ллойдом Остином. Среди главных тем для обсуждения — детали «авиационной коалиции».