США, Британия, Нидерланды и Дания объявили о совместных поставках систем ПВО Украине

15 июня, 16:49
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ЗРК Hawk (иллюстративное фото) (Фото:Łukasz Pacholski/Flickr)

ЗРК Hawk (иллюстративное фото) (Фото:Łukasz Pacholski/Flickr)

Дания, Нидерланды, Великобритания и США передадут Украине дополнительные средства ПВО. Об этом сказано в совместном заявлении министерств обороны стран, опубликованном британским правительством в четверг, 15 июня.

В британском правительстве рассказали, что в рамках сотрудничества страны передадут Украине «сотни» ракет для ПВО малой и средней дальности и связанных с ними систем, необходимых «для защиты критической инфраструктуры Украины и обеспечения дальнейшего успеха контрнаступательных операций в ближайшие месяцы».

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Страны заявили, что уже начали поставки и закончат их в течение нескольких недель.

Ранее в Минобороны Литвы объявили, что вместе с партнерами (Великобритания, Норвегия, Нидерланды, Дания, Швеция и Исландия) закупит для Украины средства противовоздушной обороны на 107,5 млн евро.

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Накануне в Нидерландах также сообщили, что планируют передать Украине четыре радара VERA-EG общей стоимостью 150 млн евро для усиления ее противовоздушной обороны.

15 июня в Брюсселе проходит встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат Рамштайн). Глава Минобороны Украины Алексей Резников встретился с американским коллегой Ллойдом Остином. Среди главных тем для обсуждения — детали «авиационной коалиции».

Редактор: Нина Григорская

Теги:   США Великобритания Нидерланды Дания Военная помощь Поставки оружия ПВО Поддержка Украины Война России против Украины ПВО Украины Рамштайн

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