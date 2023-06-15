Война ресурсов. Сегодня в Брюсселе состоится 13-й Рамштайн: чего ожидает Украина от союзников на фоне контрнаступления ВСУ

15 июня, 07:10
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Одной из главных тем Рамштайна станет обсуждение возможностей для ремонта и обслуживания техники, сообщил Алексей Резников (Фото:Reuters)

Одной из главных тем Рамштайна станет обсуждение возможностей для ремонта и обслуживания техники, сообщил Алексей Резников (Фото:Reuters)

В четверг, 15 мая, в Брюсселе состоится очередная оборонная встреча союзников Украины в формате Рамштайн.

Это будет уже 13-я встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG), которая объединила более 50 стран мира для помощи ВСУ в войне против России.

В состав украинской делегации на этот раз включили представителей Воздушных сил ВСУ: как пояснил ранее министр обороны Украины Алексей Резников, одним из приоритетов июньского Рамштайна в Брюсселе будут детали «авиационной коалиции».

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«Мы говорим пока о подготовке пилотов и не только пилотов, но и наших техников и инженеров, которые будут заниматься обслуживанием самолетов. Потому что это очень сложная система», — отметил он. Резников уточнил, что эти вопросы будут обсуждаться с командами министерств обороны Нидерландов, Дании, США и других стран, которые присоединились к «коалиции истребителей».

Командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук выбрал нескольких ответственных офицеров, которые курируют подготовку пилотов и логистические вопросы, и примут участие в новом Рамштайне.

Также на заседании в Брюсселе будут обсуждать вопрос предоставления Украине средств ПВО, снарядов, амуниции и артиллерии, а еще — возможностей для ремонта и обслуживания техники.

«Наши приоритеты не изменились. Эта война — это война ресурсов. Ресурсов — значит не только оружия, но и возможностей его ремонтировать, обслуживать и все, что к этому причастно. Поэтому важными для нас вопросами являются открытие различного типа хабов по ремонту и оснащению техники. Как на территории Украины вместе с партнерами, так и в дружественных приграничных странах», — пояснил министр обороны Украины.

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13 июня, за два дня до встречи союзников в Брюсселе, Алексей Резников провел «продуктивный разговор» с главой Пентагона Ллойдом Остином. Министры обсудили текущую ситуацию на передовой и потребности украинской армии.

«Наши силы обороны достигают больших результатов на поле боя. При содействии США и других членов коалиции они доведут дело до конца и продолжат развиваться в одну из сильнейших армий мира. Идем вперед к нашей общей победе!» — добавил Резников.

Госдепартамент США 13 июня, объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму 325 млн долларов. В Минобороны США уточнили, что в пакет входят:

  • снаряды для ЗРК NASAMS и РСЗО HIMARS;
  • ЗРК Stinger;
  • 15 боевых машин пехоты Bradley;
  • 10 бронетранспортеров Stryker;
  • ПТРК Javelin;
  • противотанковые комплексы AT-4;
  • 155-мм и 105-мм снаряды;
  • ракеты TOW;
  • боеприпасы для стрелкового оружия и гранаты (более 22 млн);
  • подрывные боеприпасы;
  • запчасти, средства для защищенной связи и т. д.
Инфографика: NV
Редактор: Инна Семенова

Теги:   Бельгия Брюссель Поставки оружия Алексей Резников Война России против Украины Рамштайн

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