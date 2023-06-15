Война ресурсов. Сегодня в Брюсселе состоится 13-й Рамштайн: чего ожидает Украина от союзников на фоне контрнаступления ВСУ
Одной из главных тем Рамштайна станет обсуждение возможностей для ремонта и обслуживания техники, сообщил Алексей Резников (Фото:Reuters)
В четверг, 15 мая, в Брюсселе состоится очередная оборонная встреча союзников Украины в формате Рамштайн.
Это будет уже 13-я встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG), которая объединила более 50 стран мира для помощи ВСУ в войне против России.
В состав украинской делегации на этот раз включили представителей Воздушных сил ВСУ: как пояснил ранее министр обороны Украины Алексей Резников, одним из приоритетов июньского Рамштайна в Брюсселе будут детали «авиационной коалиции».
«Мы говорим пока о подготовке пилотов и не только пилотов, но и наших техников и инженеров, которые будут заниматься обслуживанием самолетов. Потому что это очень сложная система», — отметил он. Резников уточнил, что эти вопросы будут обсуждаться с командами министерств обороны Нидерландов, Дании, США и других стран, которые присоединились к «коалиции истребителей».
Командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук выбрал нескольких ответственных офицеров, которые курируют подготовку пилотов и логистические вопросы, и примут участие в новом Рамштайне.
Также на заседании в Брюсселе будут обсуждать вопрос предоставления Украине средств ПВО, снарядов, амуниции и артиллерии, а еще — возможностей для ремонта и обслуживания техники.
«Наши приоритеты не изменились. Эта война — это война ресурсов. Ресурсов — значит не только оружия, но и возможностей его ремонтировать, обслуживать и все, что к этому причастно. Поэтому важными для нас вопросами являются открытие различного типа хабов по ремонту и оснащению техники. Как на территории Украины вместе с партнерами, так и в дружественных приграничных странах», — пояснил министр обороны Украины.
13 июня, за два дня до встречи союзников в Брюсселе, Алексей Резников провел «продуктивный разговор» с главой Пентагона Ллойдом Остином. Министры обсудили текущую ситуацию на передовой и потребности украинской армии.
«Наши силы обороны достигают больших результатов на поле боя. При содействии США и других членов коалиции они доведут дело до конца и продолжат развиваться в одну из сильнейших армий мира. Идем вперед к нашей общей победе!» — добавил Резников.
Госдепартамент США 13 июня, объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму 325 млн долларов. В Минобороны США уточнили, что в пакет входят:
- снаряды для ЗРК NASAMS и РСЗО HIMARS;
- ЗРК Stinger;
- 15 боевых машин пехоты Bradley;
- 10 бронетранспортеров Stryker;
- ПТРК Javelin;
- противотанковые комплексы AT-4;
- 155-мм и 105-мм снаряды;
- ракеты TOW;
- боеприпасы для стрелкового оружия и гранаты (более 22 млн);
- подрывные боеприпасы;
- запчасти, средства для защищенной связи
и т. д.