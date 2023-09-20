Испания передаст Украине бронетехнику, пусковые установки и ракеты 20 сентября, 16:58 Флаг Испании (Фото:M W / Pixabay)

Испания после очередной встречи Контактной группы по обороне Украины (формат Рамштайн) передаст Украине новую военную и гуманитарную помощь. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Глава оборонного ведомства Испании Маргарита Роблес приветствовала нового министра обороны Украины Рустема Умерова и отметила «превосходный уровень сотрудничества» с его предшественником Алексеем Резниковым. Она объявила о передаче Украине новых бронетранспортеров, надувных лодок, пусковых установок, ракет, машин скорой помощи и не только.



Видео дня

Министр также отметила прогресс в обучении украинских военнослужащих в Испании и сообщила, что подготовку пройдут около 4000 защитников — вдвое больше, чем изначально обещал Мадрид. Также Испания предложит защитникам Украины дополнительные курсы.



Роблес заявила, что ВСУ могут рассчитывать на постоянную приверженность Испании их поддержке.

На авиабазе Рамштайн в Германии 19 сентября прошло 15-е заседание в формате Рамштайн, в котором участвовал новый министр обороны Рустем Умеров.

Ряд стран анонсировали новую военную помощь Украине. В частности, Великобритания пообещала передать десятки тысяч артиллерийских снарядов, а Германия объявила о новом пакете помощи на 400 млн евро, в который входят бронемашины, водные дроны, ракеты, снаряды и не только.