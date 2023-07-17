Следующее заседание Рамштайна пройдет 18 июля — Резников

17 июля, 18:39
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Алексей Резников (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Алексей Резников (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Министр обороны Алексей Резников заявил, что следующее заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн состоится 18 июля.

В колонке для LIGA.net Резников написал, что 18 июля Украина вместе с союзниками «продолжит делать невозможное» на очередной встрече Рамштайна.

«Напомню, по каждому виду иностранного вооружения, которое уже давно на фронте, я сначала слышал „нет, этого не будет, это невозможно“. По факту — возможно, но в свое время и при условии нашей настойчивости», — отметил глава Минобороны.

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15 июня в Брюсселе прошло 13-е заседание в формате Рамштайн, в котором участвуют более 50 стран-партнеров Украины. По его итогам Алексей Резников заявил, что союзники Украины пообещали начать обучение украинских пилотов и вместе строить «консорциум истребителей».

Президент Владимир Зеленский назвал 13-й Рамштайн «достаточно результативным».

На саммите НАТО в Вильнюсе 11−12 июля Резников подписал с 11 коллегами меморандум о создании коалиции по подготовке пилотов истребителей F-16.

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   Военная помощь Поставки оружия Поддержка Украины Алексей Резников Война России против Украины Рамштайн

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