Резников о начале Рамштайна: Это будет очень продуктивный день

14 февраля, 12:39
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Алексей Резников (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Алексей Резников (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Министр обороны Алексей Речников прокомментировал начало девятой встречи в формате Рамштайн, которая проходит во вторник, 14 февраля, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

У себя в Twitter он написал, что «это будет очень продуктивный день».

«Поделимся деталями с вами после завершения», — отметил министр.

https://twitter.com/oleksiireznikov/status/1625438457416847363

Ранее Резников озвучил главные вопросы повестки дня, которые будет обсуждать в штаб-квартире НАТО Контактная группа по вопросам обороны Украины:

Видео дня

  • защита украинского неба, в частности «посредством привлечения авиационной платформы» (очевидно, речь идет о переговорах по предоставлению Украине западной авиации);
  • развитие «танковой коалиции»,
  • формирование запаса прочности по боеприпасам,
  • тренинговые программы для украинских военных,
  • стабильность поддержки Украины: вопросы логистики, обслуживания, ремонта техники, практическая реализация «военного шенгена».

Резников также подчеркнул «чрезвычайно высокий темп» обсуждений помощи Украины и заявил, что текущая «вовлеченность и поддержка» партнеров Украины дают повод для оптимизма перед очередным Рамштайном.

https://www.youtube.com/watch?v=T0pz06KFJ8Q
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   НАТО Брюссель Алексей Резников Война России против Украины Рамштайн

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