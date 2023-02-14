Резников о начале Рамштайна: Это будет очень продуктивный день
Алексей Резников (Фото:REUTERS/Johanna Geron)
Министр обороны Алексей Речников прокомментировал начало девятой встречи в формате Рамштайн, которая проходит во вторник, 14 февраля, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
У себя в Twitter он написал, что «это будет очень продуктивный день».
«Поделимся деталями с вами после завершения», — отметил министр.
Ранее Резников озвучил главные вопросы повестки дня, которые будет обсуждать в штаб-квартире НАТО Контактная группа по вопросам обороны Украины:
- защита украинского неба, в частности «посредством привлечения авиационной платформы» (очевидно, речь идет о переговорах по предоставлению Украине западной авиации);
- развитие «танковой коалиции»,
- формирование запаса прочности по боеприпасам,
- тренинговые программы для украинских военных,
- стабильность поддержки Украины: вопросы логистики, обслуживания, ремонта техники, практическая реализация «военного шенгена».
Резников также подчеркнул «чрезвычайно высокий темп» обсуждений помощи Украины и заявил, что текущая «вовлеченность и поддержка» партнеров Украины дают повод для оптимизма перед очередным Рамштайном.