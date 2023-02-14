Резников о начале Рамштайна: Это будет очень продуктивный день 14 февраля, 12:39 Алексей Резников (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Министр обороны Алексей Речников прокомментировал начало девятой встречи в формате Рамштайн, которая проходит во вторник, 14 февраля, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

У себя в Twitter он написал, что «это будет очень продуктивный день».

«Поделимся деталями с вами после завершения», — отметил министр.

Ранее Резников озвучил главные вопросы повестки дня, которые будет обсуждать в штаб-квартире НАТО Контактная группа по вопросам обороны Украины:

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защита украинского неба, в частности « посредством привлечения авиационной платформы» ( очевидно, речь идет о переговорах по предоставлению Украине западной авиации);

посредством привлечения авиационной платформы» очевидно, речь идет о переговорах по предоставлению Украине западной авиации); развитие « танковой коалиции»,



танковой коалиции», формирование запаса прочности по боеприпасам,



тренинговые программы для украинских военных,



стабильность поддержки Украины: вопросы логистики, обслуживания, ремонта техники, практическая реализация « военного шенгена».

Резников также подчеркнул «чрезвычайно высокий темп» обсуждений помощи Украины и заявил, что текущая «вовлеченность и поддержка» партнеров Украины дают повод для оптимизма перед очередным Рамштайном.