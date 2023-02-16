Резников подвел итоги Рамштайна и встречи министров обороны НАТО 16 февраля, 19:08 Украинская делегация в Брюсселе (Фото:Резніков Олексій / Facebook)

Министр обороны Алексей Резников в четверг, 16 февраля, подвел итоги двухдневной работы украинской делегации в Брюсселе, где проходила встреча в формате Рамштайн и переговоры глав оборонных ведомств стран НАТО.

У себя в Facebook Резников рассказал об «оптимистичных результатах» для Украины:



лучшая защита от угроз с неба;

защитники Украины будут лучше обеспечены боеприпасами;

больше украинских бойцов получат качественную подготовку.



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«Главное — укрепляется „бронированный кулак“, который через несколько месяцев сможет решать задачу в соответствии с замыслом главнокомандующего ВСУ и Генерального штаба», — отметил министр.

Инфографика: NV

Резников также сообщил, что обсуждал с партнерами «танковую коалицию», и они сделали «несколько важных шагов». Глава Минобороны поблагодарил партнеров за помощь, в первую очередь — США и главу Пентагона Ллойда Остина. Также он поблагодарил генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга, украинскую делегацию и миссию Украины при НАТО.



14 февраля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоялась девятая встреча в формате Рамштайн — заседание Контактной группы по обороне Украины. В заседании приняли участие представители 54 стран.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что партнеры пообещали передать Украине больше ПВО, больше танков, артиллерии, снарядов, а также обязались расширить обучение украинских военных.