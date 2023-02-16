Резников подвел итоги Рамштайна и встречи министров обороны НАТО

16 февраля, 19:08
Поделиться:
Украинская делегация в Брюсселе (Фото:Резніков Олексій / Facebook)

Украинская делегация в Брюсселе (Фото:Резніков Олексій / Facebook)

Министр обороны Алексей Резников в четверг, 16 февраля, подвел итоги двухдневной работы украинской делегации в Брюсселе, где проходила встреча в формате Рамштайн и переговоры глав оборонных ведомств стран НАТО.

У себя в Facebook Резников рассказал об «оптимистичных результатах» для Украины:

  • лучшая защита от угроз с неба;
  • защитники Украины будут лучше обеспечены боеприпасами;
  • больше украинских бойцов получат качественную подготовку.

Видео дня

«Главное — укрепляется „бронированный кулак“, который через несколько месяцев сможет решать задачу в соответствии с замыслом главнокомандующего ВСУ и Генерального штаба», — отметил министр.

Читайте также:
Критический момент наступил, 2023 год окончательно определит, что произойдет в Украине — экс-директор ЦРУ
Инфографика: NV

Резников также сообщил, что обсуждал с партнерами «танковую коалицию», и они сделали «несколько важных шагов». Глава Минобороны поблагодарил партнеров за помощь, в первую очередь — США и главу Пентагона Ллойда Остина. Также он поблагодарил генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга, украинскую делегацию и миссию Украины при НАТО.

14 февраля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоялась девятая встреча в формате Рамштайн — заседание Контактной группы по обороне Украины. В заседании приняли участие представители 54 стран.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что партнеры пообещали передать Украине больше ПВО, больше танков, артиллерии, снарядов, а также обязались расширить обучение украинских военных.

https://www.youtube.com/embed/_x5m5vALLgk
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Российская агрессия Брюссель Военная помощь Поставки оружия Поддержка Украины Алексей Резников Война России против Украины Рамштайн

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X