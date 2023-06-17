Важный шаг в сотрудничестве. Украина подписала декларацию с Чехией и Словакией о закупке и обслуживании БМП

17 июня, 10:44
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Алексей Резников с министрами обороны Чехии и Словакии (Фото:Алексей Резников/Twitter)

Алексей Резников с министрами обороны Чехии и Словакии (Фото:Алексей Резников/Twitter)

Украина подписала декларацию с Чехией и Словакией о закупке и обслуживании бронированных машин пехоты. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в Twitter.

Соответствующая декларация была подписана Резниковым с руководителями оборонных ведомств Словакии и Чехии Мартином Скленаром и Яной Чернохиной на полях заседания контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн.

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Резников пообещал предоставить подробности позже и заявил, что такое соглашение является важным шагом в сотрудничестве между странами.

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15 июня в Брюсселе состоялось 13-е заседание в формате Рамштайн, в котором принимают участие более 50 стран-партнеров Украины. По его итогам министр обороны Алексей Резников заявил, что союзники Украины пообещали начать обучение украинских пилотов и вместе строить «консорциум истребителей».

Президент Украины Владимир Зеленский оценил результаты 13-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины.

Глава государства поблагодарил всех, кто помогает Украине, и отметил, что «очередной Рамштайн прошел довольно результативно».

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Чехия Словакия БМП Алексей Резников Рамштайн

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