«Украине нужна победа». Залужный накануне Рамштайна провел переговоры с командующим силами НАТО в Европе

20 апреля, 17:21
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Валерий Залужный (Фото:Офис президента)

Валерий Залужный (Фото:Офис президента)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в четверг, 20 апреля, провел переговоры с командующим ВС США в Европе и верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Кристофером Каволи.

Об этом сообщается в Facebook Залужного.

Накануне заседания в формате Рамштайн генералы обсудили приоритетное для Украины вооружение, технику и боеприпасы. Залужный рассказал собеседнику об оперативной ситуации на фронте, они договорились и дальше активно сотрудничать.

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«Благодарен за стойкую поддержку и помощь. Украине нужна победа», — написал главнокомандующий ВСУ.

Ранее президент Владимир Зеленский призвал обсудить на Рамштайне предоставление Силам обороны Украины дальнобойного оружия. Накануне Рамштайна в Киев приехал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Министр обороны Алексей Резников говорил, что приоритет Украины сейчас — построение многоуровневой системы ПВО/ПРО в кратчайшие сроки.

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21 апреля пройдет очередное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (Рамштайн), на котором союзники обсуждают военную помощь защитникам Украины.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Военная помощь Поддержка Украины Валерий Залужный Война России против Украины Рамштайн Кристофер Каволи

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