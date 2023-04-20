«Украине нужна победа». Залужный накануне Рамштайна провел переговоры с командующим силами НАТО в Европе 20 апреля, 17:21 Валерий Залужный (Фото:Офис президента)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в четверг, 20 апреля, провел переговоры с командующим ВС США в Европе и верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Кристофером Каволи.

Об этом сообщается в Facebook Залужного.

Накануне заседания в формате Рамштайн генералы обсудили приоритетное для Украины вооружение, технику и боеприпасы. Залужный рассказал собеседнику об оперативной ситуации на фронте, они договорились и дальше активно сотрудничать.



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«Благодарен за стойкую поддержку и помощь. Украине нужна победа», — написал главнокомандующий ВСУ.



Ранее президент Владимир Зеленский призвал обсудить на Рамштайне предоставление Силам обороны Украины дальнобойного оружия. Накануне Рамштайна в Киев приехал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Министр обороны Алексей Резников говорил, что приоритет Украины сейчас — построение многоуровневой системы ПВО/ПРО в кратчайшие сроки.

21 апреля пройдет очередное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (Рамштайн), на котором союзники обсуждают военную помощь защитникам Украины.

