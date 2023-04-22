Резников — об итогах Рамштайна: Россия приближается ко второму Нюрнбергу

22 апреля, 16:11
Поделиться:
Алексей Резников на авиабазе Рамштайн, Германия, 21 апреля 2023 года (Фото:REUTERS/Heiko Becker)

Алексей Резников на авиабазе Рамштайн, Германия, 21 апреля 2023 года (Фото:REUTERS/Heiko Becker)

Министр обороны Украины Алексей Резников, комментируя итоги 11-го заседания в формате Рамштайн, заявил, что страна-агрессор Россия приближается ко второму Нюрнбергскому трибуналу.

«Каждая встреча в таком формате не только приносит больше полезных „подарков“ для украинской армии, но и направлена на привлечение преступников к ответственности», — написал он в Twitter.

Видео дня

Читайте также:
Пример Нюрнбергского процесса. 76 лет назад были казнены главные преступники нацистской Германии: трибунал занял всего год

21 апреля на базе Рамштайн в Германии прошла 11-я встреча более 50 союзников Украины — заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины. Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что участники встречи договорились активизировать поставку Украине систем ПВО и снарядов для них.

Читайте также:
Трибунал для Путина. Как мир будет судить российского диктатора за войну в Украине и имеет ли это смысл

Глава Пентагона также сообщил, что за несколько месяцев участники Рамштайна передали Украине более 230 танков, более 1550 единиц бронетехники и другое оборудование и боеприпасы для поддержки более чем девяти новых бронетанковых бригад.

Инфографика: NV

На полях Рамштайна также прошла встреча «танковой коалиции», было подписано письмо о намерениях Польши создать центр технического обслуживания танков Leopard 2.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Минобороны Украины Российская агрессия Министерство обороны Украины Международный трибунал Военные преступления РФ Алексей Резников Война России против Украины Рамштайн специальный трибунал

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X