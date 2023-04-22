Резников — об итогах Рамштайна: Россия приближается ко второму Нюрнбергу 22 апреля, 16:11 Алексей Резников на авиабазе Рамштайн, Германия, 21 апреля 2023 года (Фото:REUTERS/Heiko Becker)

Министр обороны Украины Алексей Резников, комментируя итоги 11-го заседания в формате Рамштайн, заявил, что страна-агрессор Россия приближается ко второму Нюрнбергскому трибуналу.

«Каждая встреча в таком формате не только приносит больше полезных „подарков“ для украинской армии, но и направлена на привлечение преступников к ответственности», — написал он в Twitter.



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21 апреля на базе Рамштайн в Германии прошла 11-я встреча более 50 союзников Украины — заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины. Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что участники встречи договорились активизировать поставку Украине систем ПВО и снарядов для них.



Глава Пентагона также сообщил, что за несколько месяцев участники Рамштайна передали Украине более 230 танков, более 1550 единиц бронетехники и другое оборудование и боеприпасы для поддержки более чем девяти новых бронетанковых бригад.

Инфографика: NV

На полях Рамштайна также прошла встреча «танковой коалиции», было подписано письмо о намерениях Польши создать центр технического обслуживания танков Leopard 2.