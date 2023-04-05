Пройдет очно. Резников анонсировал Рамштайн-11 5 апреля, 17:46 Алексей Резников (Фото:TT News Agency/Fredrik Sandberg via REUTERS)

Следующее заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат Рамштайн) пройдет на авиабазе Рамштайн в Германии в апреле.

Об этом заявил журналистам министр обороны Алексей Резников после презентации антикоррупционной программы на 2023−2025 годы, передают Интерфакс-Украина и Радио Свобода.



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«Это будет одиннадцатый Рамштайн, он пройдет на базе Рамштайн», — сказал он.



Глава Минобороны добавил, что приоритеты Украины в вооружении не изменились: системы ПВО (в том числе боевые самолеты), бронетехника, артиллерийские снаряды калибра 155 мм и другие, средства радиоэлектронной борьбы, дроны и антидроны.

Резников также прокомментировал трудности с принятием решения о поставке Украине истребителей F-16.

«Принять решение предоставить нам самолеты означает, что все страны должны быть готовы дать самолеты с запчастями и обслуживанием. И речь будет идти уже не о сотнях миллионов помощи, а о миллиардах. Надо отдать должное нашим партнерам — если они принимают решение, то очень ответственно», — отметил министр.



15 марта состоялась десятая встреча в формате Рамштайн, на которой представители более 50 стран обсуждали военную помощь Украине. Тогда Алексей Резников заявил, что результаты встречи "вселяют оптимизм".