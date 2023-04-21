Глава Пентагона назвал приоритет союзников в поддержке Украины

21 апреля, 19:12
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Ллойд Остин и Марк Милли на авиабазе Рамштайн 21 апреля 2023 года (Фото:REUTERS/Heiko Becker)

Ллойд Остин и Марк Милли на авиабазе Рамштайн 21 апреля 2023 года (Фото:REUTERS/Heiko Becker)

Главный приоритет союзников Украины в формате Рамштайн сейчас — поставки систем ПВО, заявил министр обороны США Ллойд Остин во время пресс-конференции по итогам Рамштайна в пятницу, 21 апреля.

Отвечая на вопрос о том, обсуждались ли на переговорах истребители, глава Пентагона сказал, что сейчас Украине больше всего необходимы наземные системы ПВО — для защиты инфраструктуры, населения и военных.

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По словам Остина, «нужно делать все необходимое, чтобы у Украины был наземный потенциал ПВО», и он призывает союзников делать для этого больше.

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Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли сказал, что вопрос передачи Украине истребителей F-16 рассматривают политики, а главная задача, которую решают союзники Украины, — это контроль над ее воздушным пространством. По его словам, самый быстрый и эффективный способ сделать это сейчас — многоуровневая система ПВО.

Милли также не исключил, что решение об истребителях может быть принято в будущем, но отметил, что обучение пилотов занимает много времени.

21 апреля на базе Рамштайн в Германии прошла 11-я встреча более 50 союзников Украины — заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины. Глава Пентагона заявил, что участники встречи договорились активизировать поставку систем ПВО Украине.

Министр обороны Алексей Резников ранее говорил, что приоритет Украины — построение многоуровневой системы ПВО/ПРО в кратчайшие сроки.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   США Военная помощь Поставки оружия ПВО Украина-США Пентагон Ллойд Остин ПВО Украины Рамштайн Марк Милли

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