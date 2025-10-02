«Могут нанести нам вред». Путин пригрозил США «новым этапом эскалации» в случае применения Украиной ракет Tomahawk

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что применение Украиной ракет Tomahawk будет означать «новый этап эскалации, в том числе в отношениях между Россией и США».

«Могут ли Tomahawk нанести нам вред? Могут. Мы будем их сбивать, будем совершенствовать свою систему ПВО. Нанесет ли это вред нашим отношениям, в которых наметился какой-то свет в конце тоннеля? Конечно, нанесет. Ну, а как же?» — пригрозил Путин во время пленарной сессии международного дискуссионного клуба Валдай, пишет Дождь.

По словам диктатора, применять Tomahawk без прямого участия американских военнослужащих невозможно, поэтому это будет означать «совершенно новый, качественно новый этап эскалации», в частности в отношениях между Россией и США.

Ранее издание The Telegraph сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский во время закрытой встречи на полях Генассамблеи ООН попросил своего американского коллегу Дональда Трампа предоставить ракеты Tomahawk.

В интервью The Axios Show, которое опубликовали 25 сентября, Зеленский заявил, что чиновники Кремля должны знать, где находятся ближайшие укрытия, поскольку Силы обороны Украины собираются использовать дальнобойное оружие в случае его получения от США.

В том же интервью Зеленский сказал, что Трамп поддержал ответные удары Украины по энергетике и военным объектам РФ.

В июле 2025 года издание The Washington Post со ссылкой на собственный источник сообщило, что Трамп рассматривал возможность передать Украине ракеты Tomahawk, которые могут поразить Москву или Санкт-Петербург.