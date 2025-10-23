«Есть санкции против РФ, нет встречи в Венгрии без Украины»: Зеленский о результатах встречи с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в день саммита лидеров Европейского Союза в Брюсселе, 23 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Yves Herman)

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 23 октября, прокомментировал результаты своей последней встречи с президентом США Дональдом Трампом, состоявшейся в Белом доме.

Об этом он сказал во время брифинга с журналистами в Брюсселе.

«Я не пойду в детали. Результаты этой встречи — у нас есть санкции по российской энергетике, у нас нет встречи в Венгрии без Украины. И мы пока не имеем Томагавков. Вот и все. Это результат. Я думаю, что не плохой результат… Не знаю, может завтра будут Томагавки у нас», — сказал Зеленский.

Реклама

Таким образом украинский президент намекнул, что по итогам разговора Украина получила поддержку со стороны США в вопросе санкций против России, а также избежала изоляции на дипломатическом уровне.

Инфографика: NV

Ранее Зеленский назвал вопрос о потенциальной поставке Украине дальнобойных ракет Tomahawk «очень деликатным», но решение о санкциях ранее тоже «казалось невозможным».

23 октября Трамп назвал «проблемой» предоставление Украине ракет Tomahawk, потому что украинским военным нужно от 6 до 12 месяцев, чтобы научиться их применять.

После встречи Трампа с Зеленским 17 октября СМИ сообщили, что президент США отказал Украине в предоставлении ракет Tomahawk. Зеленский говорил, что Трамп не согласился, но и не отказал и что вопрос предоставления Украине дальнобойного оружия больше не будет обсуждаться публично.