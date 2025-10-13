Зеленский назвал три пути финансирования ракет Tomahawk

13 октября, 20:07
Зеленський розповів про шляхи фінансування ракет Tomahawk (Фото: ВМС США)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что есть три пути финансирования ракет Tomahawk: программа PURL, большая сделка с США, использование российских замороженных активов.

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с главой европейской дипломатии Каей Каллас в Киеве, сообщает Интерфакс-Украина.

«Один из вариантов — это натовская программа PURL, через нее мы работаем, работает НАТО. НАТО закупает за свои деньги в Америке оружие разного характера, потом передают нам то, что мы желаем. НАТО может закупать свои решения, но я думаю, что мы точно можем использовать этот инструмент», — говорит Зеленский.

Глава государства отметил, что есть возможность финансирования ракет Tomahawk через mega deal — большую сделку с США. Однако, по словам президента, до «нее еще надо дойти», поскольку нет соответствующих решений.

Зеленский считает, что финансирование через замороженные российские активы — это «хороший вариант», но необходимо дойти до решения.

Медведев озвучил новые угрозы в сторону Трампа после его заявления о возможной поставке ракет Tomahawk Украине

«Пока что, в принципе, большинство людей положительно смотрят на этот механизм, но это, если будет сначала политическое решение, вы же знаете, как решается — сначала политическое решение, а потом уже загрузка всех остальных механизмов. А здесь надо решать немного, на мой взгляд, быстрее», — сказал президент.

Инфографика: NV

Зеленский добавил, что поделился своим видением относительно ракет Tomahawk во время телефонного разговора с американским президентом Дональдом Трампом. Однако говорить об их количестве и возможности еще рано.

Возможность поставки Украине ракет Tomahawk — что известно

6 октября Трамп сказал, что «практически принял» решение о поставках Украине ракет Tomahawk. Он отметил, что сначала хочет выяснить, как Украина планирует их использовать.

После этого пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что поставки Украине американских ракет Tomahawk «стали бы серьезным витком эскалации».

«Мир построен цинично». Почему США раздражает прогресс украинского оружия и как это связано с возможной передачей Tomahawk — Загородний

26 сентября британская газета The Telegraph сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский во время закрытой встречи на полях Генассамблеи ООН попросил Трампа предоставить ракеты Tomahawk.

По словам собеседников издания, Зеленский сказал американскому президенту, что высокотехнологичное оружие поможет посадить Путина за стол переговоров для обсуждения мирного соглашения.

1 октября The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников сообщил, что США предоставят Украине разведданные для ракетных ударов вглубь территории России.

10 октября Зеленский заявил, что украинская делегация на следующей неделе отправится в США для договоренностей о покупке американского вооружения. Среди приоритетов — системы противовоздушной обороны и артиллерийская система HIMARS с модификацией для тактических ракет ATACMS.

Неприятные сюрпризы для РФ. Ракеты Tomahawk успешно применяли против российской ПВО в Сирии — Центр противодействия дезинформации

Издание Axios со ссылкой на два информированных источника сообщило, что Трамп во время телефонных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским 11 октября обсуждал возможность покупки официальным Киевом ракет Tomahawk.

13 октября Трамп заявил, что рассматривает возможность предупредить Путина о намерении разрешить поставки Киеву ракет Tomahawk, если война в Украине не завершится.

В тот же день спикер Кремля Дмитрий Песков сказал, что запуск крылатых ракет Tomahawk требует участия специалистов США, поэтому поставки этого оружия Украине «действительно могут плохо закончиться».

