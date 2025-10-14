Лукашенко пригрозил «ядерной войной» в случае передачи Украине ракет Tomahawk

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что возможные поставки США Украине дозвуковых крылатых ракет Tomahawk якобы приведет к эскалации конфликта и может закончиться «ядерной войной». Об этом сообщает The Independent .

«Tomahawk не решит проблему. Они приведут к эскалации ситуации до ядерной войны. Возможно, Дональд Трамп понимает это лучше любого, поскольку он не спешит передавать это смертоносное оружие для ударов по российской территории, на что рассчитывает президент Зеленский», — сказал Лукашенко.

Издание добавило, что Беларусь с марта 2023 года размещает на своей территории российское тактическое ядерное оружие. В сентябре 2024 года Минск и Москва провели совместные военные учения, во время которых отрабатывали сценарии его возможного применения.

После этих учений Лукашенко заявил, что Беларусь и Россия готовы использовать ядерное оружие. Он утверждает, что «Россия применит весь свой арсенал» и это приведет к Третьей мировой войне.

«Мы четко дали понять, что нашей красной линией являются национальные границы. Если их пересекут — реакция будет немедленной», — заявил он.

Ранее Лукашенко заявил о готовности заключить «большую сделку» с США при условии учета интересов Минска. Также он поручил создать план для развития белорусско-американских отношений, установив определенные «красные линии».

Возможность поставки Украине ракет Tomahawk: что известно

6 октября Трамп сказал, что «практически принял» решение о поставках Украине ракет Tomahawk. Он отметил, что сначала хочет выяснить, как Украина планирует их использовать.

После этого спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что поставки Украине американских ракет Tomahawk «стали бы серьезным витком эскалации».

10 октября Зеленский сообщил, что украинская делегация отправится в США для договоренностей о покупке американского вооружения. Среди приоритетов — системы противовоздушной обороны и артиллерийская система HIMARS с модификацией для тактических ракет ATACMS.

Издание Axios со ссылкой на два информированных источника сообщило, что Трамп во время телефонных переговоров с президентом Украины 11 октября обсуждал возможность покупки официальным Киевом ракет Tomahawk.

13 октября президент США заявил, что рассматривает возможность предупредить Путина о намерении разрешить поставки Киеву ракет Tomahawk, если война в Украине не завершится.

В Кремле ответили, что запуск крылатых ракет Tomahawk требует участия специалистов США, поэтому поставки этого оружия Украине «действительно могут плохо закончиться».