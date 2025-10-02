Согласно бюджетной документации Пентагона, ВМС США, которые в основном используют ракеты Tomahawk, закупили в общей сложности 8959 ракет по средней цене $1,3 млн за экземпляр. (Фото: navair.navy.mil)

Желание администрации президента США Дональда Трампа отправить в Украину крылатые ракеты Tomahawk действия может оказаться маловероятным, поскольку нынешние запасы зарезервированы для американских ВМС и других нужд.

Об этом 2 октября сообщило агентство Reuters cо ссылкой американского чиновника и три других информированного источника.

«Вице-президент США Дж. Д. Вэнс заявил в воскресенье, что Вашингтон рассматривает просьбу Украины о предоставлении ракет Tomahawk большой дальности, которые могут нанести серьезный ущерб глубоко в России, включая Москву», — пишет издание.

Однако источники, знакомые с обучением персонала ракетчиков и процессами поставок ракет Reuters, усомнились в целесообразности предоставления Киеву крылатых ракет Tomahawk, дальность полета которых составляет 2500 километров (1550 миль).

Американский чиновник предположил, что Украина могут быть поставлены другие варианты с меньшей дальностью и что США могут рассмотреть возможность разрешить европейским союзникам покупать другое оружие большой дальности и поставлять его Киеву.

«Поставка ракет Tomahawk Украине может значительно расширить ее ударные возможности, позволяя ей поражать цели в глубине российской территории, включая военные базы, логистические центры, аэродромы и командные центры, которые в настоящее время находятся вне досягаемости», — пишет издание.

Согласно бюджетной документации Пентагона, ВМС США, которые в основном используют ракеты Tomahawk — закупили в общей сложности 8959 ракет по средней цене $1,3 млн за экземпляр.

Ранее, 2 октября американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников заявило, что США снабдят Украину разведданными для ракетных ударов по объектам энергетики в глубине территории России.

По словам источников из американских властных структур, президент Дональд Трамп недавно дал разведчикам разрешени на передачу этих данных.

Инфографика: NV

23 cентября британское издание The Telegraph сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский во время закрытой встречи на полях Генассамблеи ООН попросил своего американского коллегу Дональда Трампа предоставить ракеты Tomahawk.

В интервью The Axios Show, которое опубликовали 25 сентября, Зеленский заявил, что чиновники Кремля должны знать, где находятся ближайшие укрытия, поскольку Силы обороны Украины собираются использовать дальнобойное оружие в случае его получения от США.

В том же интервью Зеленский сказал, что Трамп поддержал ответные удары Украины по энергетике и военным объектам РФ.

26 сентября издание Axios сообщило, что ракеты Tomahawk — единственная система американского оружия, которую президент США Дональд Трамп не согласился продавать странам НАТО для Украины.

В июле 2025 года издание The Washington Post со ссылкой на собственный источник сообщило, что Трамп рассматривал возможность передать Украине ракеты Tomahawk, которые могут поразить Москву или Санкт-Петербург.

Однако заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий отметил, что если США передадут дальнобойные ракеты Tomahawk, их будет сложно развернуть, ведь у Украины нет стратегических самолетов, с которых их запускают.