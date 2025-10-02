Отправка Украине ракет Tomahawk маловероятна, но есть вариант поставки оружия меньшей дальности — Reuters
Желание администрации президента США Дональда Трампа отправить в Украину крылатые ракеты Tomahawk действия может оказаться маловероятным, поскольку нынешние запасы зарезервированы для американских ВМС и других нужд.
Об этом 2 октября сообщило агентство Reuters cо ссылкой американского чиновника и три других информированного источника.
«Вице-президент США Дж. Д. Вэнс заявил в воскресенье, что Вашингтон рассматривает просьбу Украины о предоставлении ракет Tomahawk большой дальности, которые могут нанести серьезный ущерб глубоко в России, включая Москву», — пишет издание.
Однако источники, знакомые с обучением персонала ракетчиков и процессами поставок ракет Reuters, усомнились в целесообразности предоставления Киеву крылатых ракет Tomahawk, дальность полета которых составляет 2500 километров (1550 миль).
Американский чиновник предположил, что Украина могут быть поставлены другие варианты с меньшей дальностью и что США могут рассмотреть возможность разрешить европейским союзникам покупать другое оружие большой дальности и поставлять его Киеву.
«Поставка ракет Tomahawk Украине может значительно расширить ее ударные возможности, позволяя ей поражать цели в глубине российской территории, включая военные базы, логистические центры, аэродромы и командные центры, которые в настоящее время находятся вне досягаемости», — пишет издание.
Согласно бюджетной документации Пентагона, ВМС США, которые в основном используют ракеты Tomahawk — закупили в общей сложности 8959 ракет по средней цене $1,3 млн за экземпляр.
Ранее, 2 октября американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников заявило, что США снабдят Украину разведданными для ракетных ударов по объектам энергетики в глубине территории России.
По словам источников из американских властных структур, президент Дональд Трамп недавно дал разведчикам разрешени на передачу этих данных.
23 cентября британское издание The Telegraph сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский во время закрытой встречи на полях Генассамблеи ООН попросил своего американского коллегу Дональда Трампа предоставить ракеты Tomahawk.
В интервью The Axios Show, которое опубликовали 25 сентября, Зеленский заявил, что чиновники Кремля должны знать, где находятся ближайшие укрытия, поскольку Силы обороны Украины собираются использовать дальнобойное оружие в случае его получения от США.
В том же интервью Зеленский сказал, что Трамп поддержал ответные удары Украины по энергетике и военным объектам РФ.
26 сентября издание Axios сообщило, что ракеты Tomahawk — единственная система американского оружия, которую президент США Дональд Трамп не согласился продавать странам НАТО для Украины.
В июле 2025 года издание The Washington Post со ссылкой на собственный источник сообщило, что Трамп рассматривал возможность передать Украине ракеты Tomahawk, которые могут поразить Москву или Санкт-Петербург.
Однако заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий отметил, что если США передадут дальнобойные ракеты Tomahawk, их будет сложно развернуть, ведь у Украины нет стратегических самолетов, с которых их запускают.