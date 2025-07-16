Главный редактор Defense Express Олег Катков, комментируя в интервью Radio NV публикацию издания Axios о том, что в следующие пакеты помощи США могут войти ракеты, способные долететь до Москвы, отметил, что наиболее желательным вариантом таких ракет для Украины были бы ракеты Tomahawk, но этот вариант является наименее вероятным.

«Относительно Tomahawk, то здесь следует: носителя нет. Носители Tomahawk — это на самом деле больше корабли, подводные лодки. Сейчас есть наземные пусковые, в частности Mk 70 или Typhon. Но их надо еще изготавливать. Поэтому Tomahawk, мне кажется, наиболее желательный, но наименее вероятный вариант», — сказал Катков в эфире Radio NV.

Еще одним ограничением, из-за которого Украина вряд ли получит ракеты Tomahawk, главред Defense Express назвал то, что таких ракет «не так много».

Более вероятным он считает получение Украиной ракет JASSM-ER с дальностью до 980 км, носителем которых является F-16.

«Это будет непосредственно влиять на то, что происходит на земле. Если будет соответствующее количество средств, при чем реально они будут соответственно работать, и будет их очень большое количество, то это имеет все шансы повторить то, что было летом 2022 года с выносом складов с помощью HIMARS», — заверил Катков.

14 июля издание Axios сообщило, что Трамп планирует передать Украине наступательное оружие, в частности, вероятно, ракеты большой дальности, способные поражать цели даже в Москве. СМИ предположили, что речь может идти о ракетах с радиусом действия не менее 500 км, в частности, баллистических ракетах для РСЗО HIMARS PrSM (Precision Strike Missile) или крылатых ракетах AGM-158 JASSM-ER с дальностью до 925 км, совместимых с истребителями F-16.

15 июля Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Трамп в частном порядке призвал Украину активизировать удары по территории в глубине России.

По информации FT, Трамп во время телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским 4 июля дал понять, что хочет «заставить россиян почувствовать боль» и посадить Кремль за стол переговоров. Два человека, знакомых с содержанием разговора, сообщили, что президент США спросил своего украинского коллегу, сможет ли тот поразить военные цели глубоко внутри России, если США дадут нужное оружие.