«У нас один выход — уничтожать пусковые установки РФ». Зеленский объяснил, почему Украине нужны немецкие Taurus

5 ноября, 22:42
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Немецкие крылатые ракеты Taurus нужны Украине для борьбы с российскими оккупантами, заявил президент Владимир Зеленский (Фото: REUTERS/Angelika Warmuth)

Немецкие крылатые ракеты Taurus нужны Украине для борьбы с российскими оккупантами, заявил президент Владимир Зеленский (Фото: REUTERS/Angelika Warmuth)

Поскольку США на данный момент не могут предоставить Украине противобаллистические ракеты для систем ПВО , официальному Киеву нужны немецкие крылатые ракеты Taurus — чтобы уничтожать пусковые установки российских оккупантов.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил 5 ноября в интервью немецкому общественному телеканалу ZDF.

«Почему мы хотим заказать Taurus? Потому что, когда американцы не смогли предоставить нам противоракетные ракеты для ПВО, у нас остался только один выход — уничтожать российские пусковые установки. Они создали целые площадки и убивают нас, а мы не можем защититься», — сообщил глава украинского государства.

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3 ноября президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Берлин для встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и председателем Бундестага Юлией Клекнер.

После встречи Мерц сообщил, что Германия предоставит Украине пакет зимней поддержки и в ближайшее время проведет саммит «Коалиции желающих» в Берлине совместно с Францией и Великобританией.

4 ноября глава украинского государства встретился с министром обороны ФРГ Борисом Писториусом. На встрече президент Зеленский, в частности, отметил, что у Украины есть «надежный контракт» на закупку ракет PAC-2 немецкого производства на следующие два года.

Кроме того, по словам президента Зеленского, речь шла об ускорении поставок комплексов ПВО IRIS-T и боеприпасов для истребителей F-16.

«Не раз именно немецкое лидерство помогало спасти тысячи и тысячи жизней», — подытожил глава украинского государства.

Редактор: Дмитрий Видоменко

Теги:   ПВО Война России против Украины Владимир Зеленский Taurus противоракетная оборона

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